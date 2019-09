Bolsonaro: Amazzonia non è dell'umanità

"E' sbagliato affermare che l'sia patrimonio".Lo ha detto il presidente brasiliano, parlando all'Onu, e ha accusato alcuni Paesi di "un atteggiamento coloniale" verso il Brasile. "La regione amazzonica rimane virtualmente intatta e prova che siamo uno dei Paesi che più protegge l'ambiente", aggiunge, parlando di "sensazionalismo" dei media internazionali sugli incendi. Cita il caso'estradizione di Battisti in Italia e dice: "Il terrorismo non troverà più rifugio in Brasile".(Di martedì 24 settembre 2019)