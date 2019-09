Vertice ONU su clima | Fridays for Future Roma appendono striscione al Colosseo

Summit Onu sul Clima - Greenpeace : «I leader si presentino al Vertice con piani concreti - l’Italia non si limiti ad annunci e promesse» : Greenpeace chiede ai leader riuniti lunedì prossimo a New York, per il Summit delle Nazioni Unite sul Clima, di presentare piani ambiziosi e concreti per contrastare l’emergenza Climatica in corso. Il meeting ONU si tiene durante la Global #WeekForFuture organizzata dal movimento Fridays For Future, settimana di manifestazioni per il Clima iniziata ieri e che si concluderà venerdì 27 con uno sciopero globale. Sette giorni di mobilitazioni contro ...

Clima - Vertice ONU a New York : il Brasile escluso dai relatori : Tutto pronto a New York per il vertice Onu sul Clima che si terrà lunedì prossimo e che è stato convocato dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Il governo brasiliano è stato escluso dalla lista dei relatori: “Il Brasile non ha presentato alcun piano con iniziative per migliorare il suo impegno” per l’ambiente, ha dichiarato Luis Alfonso de Alba, rappresentante di Guterres per l’organizzazione ...

Federica Gasbarro è la Greta italiana. Il 21 settembre parteciperà al Vertice ONU dei giovani sul clima : Federica Gasbarro ha 24 anni. Il 21 settembre a New York siederà vicino a Greta Thunberg. Sarà l’unica italiana a partecipare al primo vertice Onu dei giovani sul clima. È nata ad Avezzano e studia biologia. Come ha raccontato in un’intervista al Corriere, è stata Greta a spronarla ad attivarsi per difendere il pianeta. Ho sempre avuto un forte interesse per la natura, ma non mi sono mai messa ...