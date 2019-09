Si può essere giustificati a scuola se si va alla manifestazione sul clima?

Bordoni : Sindaca non può mascherare malessere come rinnovamento : Roma – Un rimpasto dietro l’altro, assessori che vanno e che vengono, evidentemente cambiarne altre quattro e in assessorati chiave è il sintomo che la Giunta precedente non andava bene. La Sindaca Raggi non può mascherare il malessere come rinnovamento, perché anche se fosse così sarebbe comunque tardivo. Speriamo che l’ennesimo riassetto politico e amministrativo sia effettivamente un cambio di passo concreto e non solo per le ...

Treviso - operaia troppo lenta pagata meno. Ma per il tribunale non può essere sanzionata : I giudici hanno respinto il ricorso presentato dall'Electrolux e dato ragione a una 50enne che aveva ricevuto un provvedimento disciplinare e si era ritrovata lo stipendio decurtato di un’ora-lavoro.

Lotti non segue l’amico Renzi : la casa dei riformisti non può che essere il Pd : "In Italia, in questo momento storico per me la casa dei riformisti non puo' essere che il Pd" che rappresenta "l'unica forza davvero democraticamente contendibile", in cui fin dalla sua nascita "si confrontano idee diverse ma sempre compatibili" nella direzione di un progetto comune e quindi "alla fine di una complessa settimana per la politica italiana e dopo la formazione dei nuovi gruppi parlamentari di Italia Viva, credo sia giusto e ...

Sgarbi : 'Questo è governo Grillo-Renzi - Zingaretti non può essere completamente c...' : Erano in pochi ad immaginare qualche anno fa che Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle potessero formare una maggioranza destinata a sostenere lo stesso governo. Proprio l'attuale situazione politica è finita sotto la lente d'ingrandimento di Vittorio Sgarbi. Da ospite di Otto e mezzo, il deputato e critico d'arte ha inteso manifestare quella che è la sua idea su quali siano le strategie politiche che si celano dietro i fatti che si sono ...

La migliore tariffa di ho Mobile può essere attivata fino al 21 settembre : La migliore tariffa di ho Mobile dedicata ai clienti attualmente con iliad e operatori virtuali (escluso quelli di Kena Mobile) ha un termine fissato al 21 settembre prossimo. 50 GB in 4G Basic (30 Mbps sia in upload che download), chiamate ed SMS illimitati al costo di 5,99€ al mese. Invece, (Continua a leggere)L'articolo La migliore tariffa di ho Mobile può essere attivata fino al 21 settembre è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Klopp : “Dovremo essere coraggiosi. Qui non puoi giocare al 50 o al 90 per cento” : L’allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, ha parlato a BT Sport a meno di un’ora dal match del San Paolo contro il Napoli: “Dobbiamo sfruttare l’intensità stasera e per questo mi sono affidato ad un paio di cambiamenti. Adesso in diverse posizioni chiave del campo abbiamo effettuato dei cambi e questo era il piano partita. Sarà molto difficile stasera, dovrà essere un match intenso perché qui non puoi giocare al 50 o al 90 per cento. ...

Martin Eden mostra che nel nostro Paese l’eroe può essere solo tragico ed involontario : Si esce straniti dalla visione di “Martin Eden”, il nuovo film del regista casertano Pietro Marcello, sceneggiato con lo scrittore Maurizio Braucci: ma è uno straniamento che aiuta il pensiero. Marcello si è liberamente ispirato al romanzo omonimo dello scrittore statunitense Jack London e narra sulla scorta del testo del 1909 – che però è ambientato a San Francisco -, delle vicende di Martin Eden (Luca Marinelli), un marinaio napoletano del ...

New Delhi - cosa sappiamo del batterio e quale può essere la risposta a questa minaccia : NDM-1, cioè Metallo-beta-lattamasi di New Delhi, è il nome dato a un enzima scoperto nel 2009, che rende i batteri resistenti agli antibiotici comunemente utilizzati. Questo enzima appartiene a un gruppo di enzimi (beta-lattamasi) in grado di rompere i legami chimici dell’anello beta-lattamico, che costituisce una parte importante di molti antibiotici come penicilline, cefalosporine e soprattutto i carbapenememici. Le Klebsielle sono stati i ...

Migranti - Ocean Viking a Lampedusa. Il sindaco : «L'isola non può essere la soluzione di tutti i problemi» : Migranti, l'Italia offre il porto sicuro alla Ocean Viking: a bordo della nave ci sono 82 persone soccorse in mare. L'Italia - a quanto si apprende - ha assegnato il 'place of...

Parlare da soli è normale? Sì - e può anche essere utile : Parlare da soli – con se stessi, in silenzio, o anche ad alta voce – è normale. E più frequente di quanto non si creda. Molte persone, spiega un approfondimento dell’HuffPost Canada, lo fanno regolarmente. Insomma, fa parte delle proprie abitudini quotidiane. E molti lo trovano anche utile. Ma è per così dire «regolare» farlo, magari anche spesso, oppure può essere il segnale di qualche problematica più insidiosa? Insomma: c’è da ...

Nicola Porro smonta la farsa Pd-M5s : "Si può essere sciocchi e credere che non metteranno le mani nei conti?" : Anche loro, Pd e M5S - come Bush quando promise di non aumentare le tasse - hanno promesso di non fare ciò che poi hanno fatto. "È molto diverso dal tic della Prima repubblica, democristiano verrebbe da dire, dove tutto era possibile perché poco veniva esplicitamente escluso - si sfoga Nicola Porro

Vaccini - assessore Veneto : “Le norme vanno rispettate - non ci può essere l’anarchia totale” : Elena Donazzan (Lega), assessore all’istruzione e al lavoro della Regione Veneto, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Vaccini: ingresso vietato a 7mila bambini negli asili in Veneto. “Settemila bambini non sono vaccinati e quindi potenzialmente non possono essere iscritti e ...

Ag. Malcuit : “PSG? Solo una ca**ata - nessuna trattativa! Kevin è carico vuole un posto da titolare! Tre terzini destri può essere un problema…” : Bruno Satin parla del suo assistito Malcuit Bruno Satin, agente di Kevin Malcuit ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il giocatore a Radio Kiss Kiss Napoli: “La concorrenza in un club di questo livello è normale. Quest’anno, col fatto che è rimasto Hysaj, ci sono tanti terzini destri e può diventare un problema. – poi sottolinea – Kevin ora sta al 100%, vuole prendersi il posto dopo aver risentito di qualche ...

Olfatto : ogni essere umano può sentire milioni di odori differenti - ma è difficile distinguerli tutti : “milioni di odori”. Tanti “probabilmente” ne puo’ sentire l’uomo. “Il difficile pero’ e’ classificarli, dare un nome all’uno e all’altro. Possiamo riconoscere le differenze tra due odori senza pero’ capire esattamente cosa sono. Si possono riconoscere ad esempio due odori dolci, capire che sono diversi, ma non distinguerli nettamente”. Linda Buck ha vinto il premio ...