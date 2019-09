Paragone | “M5S? Resto finché non mi sbattono fuori”

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2019) Roma, 23 set. (AdnKronos) – “Fino a che non mifuori, iodentro”. Così all’Adnkronos il senatore M5S , sulla sua permanenza nel Movimento ora che è .Il senatore M5S non risparmia critiche a Vincenzo Spadafora, dopo l’intervista del ministro al Corriere della Sera che . “Spadafora non ha alcun titolo per parlare Di Battista declinando al passato – diceall’Adnkronos – il ministro è uno splendido prodotto di una stagione democristianoide, io i ‘democristi’ non li commento, li lascio andare: hanno due dita di polvere sulla giacca, meglio lasciarli andare. Se poi l’interprete principale del M5S è Spadafora, be’ come dire che Il Volo fa heavy metal… “.L'articolo: “M5S?non mifuori” CalcioWeb.

