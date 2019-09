Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 23 settembre 2019) C’era una volta, proprio come cominciano le favole, un pianeta che era completamente ricoperto da ghiaccio e neve… era la. Si, proprio quella su cui viviamo, ciascuno più o meno faticosamente, ogni giorno. Risale a circa 600-800 milioni di anni fa la più tremenda glaciazione del nostro pianeta. Un paio di centinaia di migliaia di secoli dopo (tra i 460 e i 430 milioni di anni fa) ci furono una serie di glaciazioni meno intense, seguite, dopo pressappoco 100 altri milioni di anni, da altre più importanti…800… 400… 200 milioni di anni fa. È indiscusso il fatto che non ci fosse l’uomo, in quel periodo! Non era stato quindi lui la causa degli sconvolgimenti climatici. D’altronde, sullanon c’erano neppure le forme di vita unicellulari, precursori di qualsiasi forma vivente. Ora ci troviamo, ...

elena51847647 : RT @HuffPostItalia: Non preoccupatevi, la terra sopravviverà… anche senza di noi - HuffPostItalia : Non preoccupatevi, la terra sopravviverà… anche senza di noi - illupo29971585 : @ErreFrancesco Non preoccupatevi che siete solo agli inizi!!! -