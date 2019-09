Lo storico tour operator Thomas Cook ha dichiarato bancarotta | migliaia di viaggiatori

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2019) Ilha, sepolto dai debiti e a seguito del fallimento delle trattative per un accordo con i creditori: non essendo riuscita a trovare 200 milioni di sterline di liquidità necessarie a garantire la continuità delle sue operazioni, la società è finita in liquidazione obbligatoria. In un recente comunicato l’azienda ha fatto sapere che, “nonostante i suoi considerevoli sforzi” non è riuscita a trovare un accordo tra gli azionisti e gli investitori. “Il board delle compagnia – prosegue la nota – non ha quindi avuto altra scelta che avviare i passi necessari per entrare incon effetto immediato“.di clienti dellosi sono ritrovati bloccati nelle loro destinazioni: dopo la dichiarazione di fallimento tutti i biglietti e le prenotazioni sono stati annullati. Il ...

