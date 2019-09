Il tabù del fallimento | lezione inglese

Iran - fine di un tabù : sì alle donne negli stadi. Ma solo per le partite della Nazionale : Svolta storica in Iran, dove le donne potranno entrare negli stati per assistere alle partite di calcio della Nazionale dopo più di 40 anni. La decisione è stata annunciata dal ministro dello Sport di Teheran, Masoud Soltanifar. Le tifose non potranno comunque mescolarsi agli uomini e avranno ingressi e toilette riservati.Continua a leggere

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 Settembre : Di Maio rompe un altro tabù : “Via i partiti - candidati civici” : Elezioni Regionali, Di Maio apre al Pd: “candidati civici, via i partiti” Zingaretti possibilista: “Il confronto può andare avanti. Ci sono tutte le condizioni” di Ilaria Proietti Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Libero e bello/1. “L’allarme di Berlusconi: ‘Sono tornati i comunisti’” (Libero, 5.9). “Berlusconi: al governo due partiti comunisti” (il Giornale, 10.9). Tenete a casa i bambini, se no ve li mangiano. Libero ...

NBA – Dennis Rodman e il tabù dell’omosessualità : “tanti gay nello sport - non abbiate paura di fare coming out” : Dennis Rodman prova a sdoganare il tabù dell’omosessualità nello sport: il cestista ex Bulls chiede a gran voce più coming out degli atleti gay di qualsiasi disciplina Dennis Rodman è sempre stato una persona sopra le righe. Il cestista ex Bulls è diventato famoso, oltre che per le sue straordinarie abilità difensive e a rimalzo, anche per la sua eccentricità. Aneddoti e storie si sprecano sulla sua vita, da quelle più divertenti a ...

Formula 1 - Vettel e quel tabù da sfatare a Monza : il pilota della Ferrari svela il suo obiettivo per il Gp d’Italia : Il pilota tedesco ha presentato il prossimo Gran Premio di Monza, rivelando di voler sfatare un particolare tabù A Monza ci ha vinto ormai undici anni fa al volante di una Toro Rosso, sfruttando ovviamente la potenza del motore Ferrari per ottenere un successo storico. photo4/Lapresse A distanza di oltre un decennio, Sebastian Vettel vuole tagliare per primo il traguardo del Gp d’Italia al volante di una monoposto del Cavallino, ...

F1 - GP Belgio 2019 : Charles Leclerc sogna di spezzare il tabù della prima vittoria in carriera : Dopo appena 33 Gran Premi in carriera, e 12 da quando è sbarcato in Ferrari, Charles Leclerc è in piena caccia della prima vittoria in Formula Uno. Anzi, il monegasco la sente ormai vicinissima, sua, avendone ampiamente sfiorate due tra Bahrein e Austria. Il giovane talento classe 1997 sa perfettamente che solamente il caso e la sfortuna gli hanno negato, fino ad adesso, il primo trionfo della sua avventura nella massima categoria del ...

In Francia una proposta di legge rischia di far cadere il tabù della birra allo stadio : Da 28 anni, in Francia, c’è il divieto di bere birra negli stadi. Oggi tre deputati del partito di Macron propongono di consentire, all’interno degli impianti, la vendita controllata di alcolici. Una proposta che spacca la maggioranza. Lo racconta Repubblica. E’ dal 1991 che esiste una legge (legge Evin) che vieta l’introduzione della birra negli stadi. L’intento, finora, è stato quello di evitare che, portando la ...