I 5 metodi più efficaci per far passare il singhiozzo

Fonte : dilei

(Di lunedì 23 settembre 2019) A chi non è mai capitato di avere improvvisamente il, anche nelle situazioni più delicate? Nel silenzio di un’aula studio, in ufficio tra i colleghi, nel pieno di una conversazione, oppure di ritorno da una serata, prima di andare a dormire… Il tipico fastidioso suono “hic” che sembra non abbandonarci mai, considerando che in 1 minuto possiamo avere fino a 60 singhiozzi, è un vero incubo che inizia già nel feto. Con le persone attorno a noi che ci dicono di bere un bicchiere d’acqua “e passa tutto”. Eppure non sempre il classico bicchiere d’acqua risolve la situazione. Vi consigliamo, allora, 5per faril, in maniera rapida e infallibile. 1. Come eliminare il? Trattieni il respiro Ilè un fenomeno dovuto a contrazioni ripetute e involontarie del diaframma, il muscolo che si contrae durante l’inspirazione e si ...

MilaSpicola : 'Bisogna punirli questi maledetti, fin da piccoli, sennò non si educano' Infatti vedi come stan messi negli USA e v… - clavictoria76 : Una volta si parlava di 'ecologia'; la rumenta la vedevi coi tuoi occhi ed eri tu che dovevi comportarti rispettosa… - CocchiMonica : @lucatelese Stamattina ho letto da qualche parte che da adesso in Grecia non si può più fare la chemioterapia. Buon… -