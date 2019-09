Di Maio frena anche Conte su possibili nuove imposte

Fonte : agi

(Di lunedì 23 settembre 2019) Il capo politico del M5s e ministro degli Esteri, Luigi Disudopo le dichiarazioni del premier Giuseppeche ha aperto allatà di tassare il trasporto aereo, le bevande gassate e le merendine per reperire fondi per la lotta ai cambiamenti climatici e per la scuola. E proprio oggi il presidente del Consiglio da Lecce torna sul tema fisco definendolo "iniquo e inefficiente" e invocando una "riforma profonda".parla di un piano organico in due-tre anni, carcere per i grandi evasori, stop ai condoni e risorse ai lavoratori con il taglio del cuneo. Ma Diprova a stoppare le polemiche sullatà che arrivinotasse. "Fermi tutti - scrive su Facebook - noi abbiamo come obiettivo quello di abbassare le tasse, non di aumentarle. E secondo me è totalmente sbagliato scatenare un dibattito ogni giorno per parlare di nuovi ...

