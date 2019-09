Anas | lavori di ripristino strada statale 2 ‘Cassia’ dopo smottamento

Sicilia : Anas - al via lavori svincolo Resuttano A19 : Palerm, 6 set. (AdnKronos) - Da lunedì 9 settembre, in fascia oraria compresa tra le ore 9 e le ore 18, saranno eseguiti gli interventi di pavimentazione lungo le rampe dello svincolo di Resuttano dell’autostrada A19 “Palermo-Catania”. Lo rende noto l'Anas. L’intervento rientra nel più ampio piano d

Sicilia : Anas - al via lavori svincolo Resuttano A19 : Palerm, 6 set. (AdnKronos) – Da lunedì 9 settembre, in fascia oraria compresa tra le ore 9 e le ore 18, saranno eseguiti gli interventi di pavimentazione lungo le rampe dello svincolo di Resuttano dell’autostrada A19 ‘Palermo-Catania”. Lo rende noto l’Anas. L’intervento rientra nel più ampio piano di manutenzione programmata da 850 milioni di euro in corso lungo tutta l’autostrada.Le rampe dello ...

Vajont - lavori dell’Anas per Cortina 2021 demoliranno chiesa simbolo della tragedia : proprietario del terreno pronto alle barricate : È pronto a tutto Giovanni Battista Protti pur di salvare dall’esproprio la chiesetta e il sagrato di Faè, uno dei pochi tasselli che tengono viva nella memoria la tragedia del Vajont. In seguito all’annuncio dell’esproprio dell’area di sua proprietà da parte dell’Anas, per la costruzione di una variante stradale in vista dei Mondiali di sci di Cortina 2021, l’uomo ha annunciato che nella giornata del 6 agosto ...

Sicilia : intesa Anas-Cmc per prosecuzione lavori : Palermo, 1 ago. (AdnKronos) - Accordo raggiunto, ieri sera, per risolvere il contenzioso tra Anas (Gruppo FS Italiane) e il contraente generale Empedocle-Cmc. A renderlo noto è una nota della Società per autostrade che sottolinea il "forte impegno del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti".