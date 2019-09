83enne travolto e ucciso da auto mentre attraversa su strisce pedonali

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 23 settembre 2019) Pescara - Un uomo di 82 anni è morto per le lesioni riportate dopo essere stato investito da un'mobile,va la strada, a Montesilvano. Il mortale incidente è avvenuto lungo via Vestina, l'anziano, residente in quella zona, stavando la strada sullein direzione Sud-Nord, quando è statoda un'mobile condotta da una 33enne, che viaggiava in direzione Cappelle sul Tavo (Pescara). Soccorso dal 118, intervenuto con l'ambulanza della Misericordia e quella medicalizzata, l'anziano è stato trasportato in ospedale, dove è morto subito dopo il suo arrivo. leggi tutto