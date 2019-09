10 nazioni in cui internet non è libero

Fonte : wired

(Di lunedì 23 settembre 2019) Computer in un’aula studio di Pyongyang, Corea del Nord (foto: Eric Lafforgue/Art In All Of Us/Corbis via Getty Images) Non avereoggi ci sembra impossibile. Eppure sono diversi i paesi nel mondo che subiscono censure, limitazioni e conseguente controllo delle informazioni e della loro diffusione. Nel 2016 il Consiglio dei diritti umani delleUnite ha dichiarato le restrizioni di accesso acome una violazione dei diritti umani. Alcuni governi addirittura spengono e accendonoin concomitanza con eventi particolari come le elezioni. Etiopia A giugno il governo etiope ha chiusoper quattro giorni in occasione degli esami di fine anno scolastico. Qualsiasi accesso è stato bloccato, senza che ci siano stati comunicati di alcun genere. Intanto il Parlamento dell’Etiopia ha approvato una legge per liberalizzare nel futuro il servizio ...

