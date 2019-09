Un' azienda privata ha tutto il diritto di oscurare contenuti

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 22 settembre 2019) Luigi Mascheroni Alberto Mingardi, direttore generale dell'Istituto «Bruno Leoni» - centro studi con sedi a Torino e Milano che promuove le idee liberali - sul fatto che Facebook ha oscurato account di estrema destra ha idee molto chiare. «Farlo è un pienodi Facebook. Ilalla libertà di espressione e di stampare non è automaticamente anche unad avere una stamperia. Si deve accettare che chiunque diffonda le proprie idee, anche se le consideriamo aberranti: troppo facile difendere soltanto le persone con le quali siamo d'accordo. Ma ciò non significa che tutti gli spazi siano aperti a tutti». Perché Facebook è un'... «Appunto. È una grande agorà cui accedo senza pagare il biglietto: è un suodecidere di non ospitare certi, come ad esempio la pornografia, che invece Twitter non censura». Quali sono i criteri per aprire ...

