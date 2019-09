Salvini | Gino Strada | “Vorrei che ci fosse il giusto silenzio su di lui Non è più

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2019) “Vorrei non parlare dell’ex ministro dell’Interno, vorrei che iniziasse ilsu di lui. Ilsu questa persona è un atto di responsabilità“. Lo ha detto il fondatore di Emergency,, ospite della festa delle Giornate del lavoro organizzate della Cgil a Lecce. “Prima si trattava di un ministro e un vicepresidente del consiglio e l’attenzione dei media era in qualche modo dovuta. Ma ora non è più obbligatorio a parlare di lui, ed è bene così” L'articolo: “Vorrei che ciilsu di lui. Non è più obbligatorio parlare di quello che dice, ed è bene così” proviene da Il Fatto Quotidiano.

