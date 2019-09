Poldo | lo spinone che per tutta la vita è tornato al canile

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 22 settembre 2019) Daniela Uva Ogni volta che ha trovato una famiglia è sempre scappato per rientrare nel suo box Libertà non è sempre una cuccia morbida e accogliente nella quale rifugiarsi, una famiglia amorevole dalla quale farsi viziare, un padrone con il quale condividere tutto. Qualche volta libertà è, semplicemente, sentirsi a casa. Anche se casa sono i freddi muri di un rifugio per cani abbandonati. Eil suo spirito libero non l'ha mai perso, tornando sempre in quella che lui ha scelto come casa: ildi Colzate, provincia di Bergamo. Quidi dieci anni, ha passato quasila. Fino alla sua scomparsa, a causa di una malattia che lo ha portato via dall'affetto dei volontari che lo hanno salvato e amato. E di tutti i cittadini della zona. Perchéper tutti era una mascotte, simbolo di libertà e coraggio. Al punto da essere diventato protagonista di ...

