Il Napoli dà spettacolo a Lecce | 4-1 con doppietta di Llorente

Moggi : “Contro il Liverpool il Napoli ha dato spettacolo. Ha voluto fortemente la vittoria” : Nella sua consueta rubrica su Libero, Luciano Moggi parla delle italiane impegnate in Champions. L’inizio è stato stentato per tutte, scrive, tranne per il Napoli, che definisce “ottimo” nella vittoria contro il Liverpool campione d’Europa. Il Napoli “ha dato spettacolo”, scrive, “ha voluto fortemente la vittoria” e l’ha ottenuta con i gol di Mertens e Llorente. “Una prova di forza e ...

Napoli-Liverpool : 2-0. Azzurri stellari - spettacolo al San Paolo : Mertens e Llorente affossano i campioni in carica : Ci starà pensando seriamente Klopp a farsi scegliere come erede di Ancelotti per guidare il Napoli in modo da non incontrarlo più in Champions. Eh già, perché se non è Insigne, stavolta sono Mertens e Llorente a punire il tecnico tedesco al San Paolo per la terza volta su tre gare in cui ci mette piede. Ed è un gran bel Napoli quello che regola per 2 a 0 i campioni d’Europa, sebbene durante la gara d’esordio in Champions emerga la ...

VIDEO – Napoli-Sampdoria - spettacolo Lozano : stop al volo da 30 metri! : Lozano show in Napoli-Sampdoria Napoli-Sampdoria, Hirving Lozano e stato protagonista di varie ripartenze che hanno messo in difficoltà la difesa dei doriani. In una di queste ripartenze il giocatore ha stoppato al volo un pallone proveniente da oltre 30 metri d’altezza! PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Ultima ora: Napoli-Samp, il doppio ex Luca Fusi: “Azzurri con più certezze. Mi ha impressionato un nuovo ...

L’analisi sugli anticipi di Serie A - le partite in pillole : spettacolo a Firenze - Napoli e Milano : Si torna in campo per la terza giornata del campionato di Serie A, il turno si apre con il botto, nel dettaglio partita al cardiopalmo tra Fiorentina e Juventus, i bianconeri alla ricerca della terza vittoria consecutiva, i viola sono intenzionati a muovere la classifica. Alle 18 il Napoli affronta la Sampdoria, l’anticipo serale metterà di fronte Inter ed Udinese. FIORENTINA-JUVENTUS – Esiste una rivalità storica tra le due ...

Sacchi : “Juventus-Napoli spettacolo inedito per il calcio italiano. Ha vinto chi ha meritato di più” : Sulla Gazzetta commento di Arrigo Sacchi al campionato, in particolare a Juventus-Napoli 4-3. Sacchi elogia il match, scrive di emozioni e divertimento, di “uno spettacolo, inedito per il calcio italiano, di bellezza, di coraggio e di conoscenza”. Entrambe le contendenti si sono sfidate fiere del proprio sapere, con creatività, a viso aperto e senza quei tatticismi che inibiscono l’autostima. Definisce esaltanti i primi 60 minuti della squadra ...

Fiorentina-Napoli non sarebbe piaciuta a Brera - ma è stata partita-spettacolo : FALLI DA DIETRO – COMMENTO ALLA 1° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2019-20 E’ già casino totale. Manco il tempo di cominciare che già si sbatte contro le nuove regole. Che invece di risolvere i problemi li complicano. Tre episodi mostrano tutto il ridicolo e l’assurdo di questa novità sul mani in area, non più valutabile con l’intenzionalità. Manco il tempo di cominciare e già è chiara una cosa. Il metro non è uniforme. E chissà se lo sarà mai. A ...

Highlights Fiorentina-Napoli 3-4 : gol e sintesi della partita. Mertens - Insigne e Callejon danno spettacolo : Come inizio non c’è stato davvero male. Fiorentina-Napoli ci ha regalato 7 gol, tantissime emozioni, immancabili polemiche arbitrali, e la sensazione che da questa prima giornata la Serie A vuole partire con un nuovo volto. Match vibrante al “Franchi” di Firenze, con i Viola che passano in vantaggio con un rigore di Pulgar, quindi dopo aver dominato il primo tempo, arrivano al riposo in svantaggio con i gol di Mertens e Insigne ...

Fiorentina-Napoli 3-4 - vince lo spettacolo : errori delle difese e della squadra arbitrale [FOTO] : Fiorentina-Napoli 3-4 – Dopo la partita che ha messo di fronte Parma e Juventus, è spettacolo al Franchi prima, durante e dopo la gara tra Fiorentina e Napoli. La squadra di Carlo Ancelotti si è mossa bene sul mercato con acquisti importanti come Manolas e Lozano. Anche la Fiorentina ha speso bene con gli arrivi di Pulgar, Boateng, Lirola e Ribery su tutti. Grande entusiasmo al Franchi nel pre-partita con il giro d’onore di ...

