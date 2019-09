È stato arrestato un uomo libanese per il dirottamento di un aereo nel 1985

Cagliari - rubano uno scooter : 17enne arrestato - il complice si è dato alla fuga : I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Cagliari hanno arrestato sabato 21 settembre un giovane extracomunitario di origini algerine di 17 anni - già noto alle forze dell'ordine per reati precedenti - con le accuse di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Il ragazzo avrebbe rubato un ciclomotore insieme ad un coetaneo (che al momento sarebbe ancora in fuga) e si sarebbe sottratto ad un controllo ordinario dei ...

Arrestato 75enne per molestia sessuale nei confronti di minorenne : Un uomo di 75 anni è stato Arrestato con l’accusa di molestie sessuali nei confronti di una minorenne. La ragazzina ha raccontato tutto alla mamma appena è riuscita a liberarsi dalla stretta del suo carnefice. L’uomo è stato fermato dai carabinieri di Boretto, in provincia di Reggio Emilia, in seguito a una approfondita indagine. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la molestia sessuale si sarebbe verificata durante un pomeriggio estivo. ...

Anzio - colpiscono a bastonate un nigeriano : un 18enne arrestato e un 17enne denunciato : Lesioni personali aggravate dalla discriminazione razziale. È il reato contestato a due giovani che hanno aggredito nigeriano per strada. L’assalto allo straniero è avvenuto vicino alla stazione di Anzio, località sul litorale a sud della Capitale. I due aggressori, un 17enne e un 18enne, hanno usato un bastone contro l’uomo. Entrambi incensurati sono stati individuati e bloccati poco dopo dai carabinieri. Il maggiorenne è stato ...

Cremona : minaccia l’ex moglie davanti alla figlia - arrestato (2) : Milano, 21 set. (AdnKronos) – Un altro caso simile si è verificato sempre a Cremona. E’ stato arrestato un operaio albanese di 53 anni per maltrattamenti nei confronti dell’ex moglie, 44 anni e cittadina albanese. L’uomo, durante una discussione per una somma di denaro presa da un nascondiglio di casa, ha iniziato a strattonare l’ex moglie e l’ha scaraventata violentemente contro l’armadio ...

Cremona : minaccia l’ex moglie davanti alla figlia - arrestato : Milano, 21 set. (AdnKronos) – Un uomo di 38 anni è stato denunciato a Cremona per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L’uomo, da ottobre 2009, minacciava e picchiava l’ex moglie anche dopo la loro separazione avvenuta ad aprile 2015. L’uomo infatti non accettava la fine della loro relazione e minacciava, anche fisicamente, la donna davanti la figlia di 10 anni. L'articolo Cremona: minaccia l’ex moglie ...

Prostituzione minorile : arrestato ex prete di Vibo Valentia : Felice La Rosa, già prete di Zungri (VV) sospeso dalle funzioni, è stato arrestato a fronte di un residuo di pena da scontare corrispondente a un anno e un mese. L'arrestato è stato condotto nella casa circondariale di Vibo Valentia.Continua a leggere

Trapani : nascondeva in casa un kg di cocaina - arrestato giovane incensurato : Palermo, 21 set. (AdnKronos) – Un giovane incensurato di Mazara del Vallo (Trapani) è stato arrestato dalla Squadra Pegaso della Sezione Investigativa del Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo, con l’ausilio della Squadra Cinofili della Questura di Catania nell’ambito di un controllo antidroga. “L’importante operazione di polizia giudiziaria costituisce la prosecuzione delle attività di prevenzione ...

Cagliari - brutale aggressione dopo una mancata precedenza : grave 19enne - arrestato un coetaneo : Un ragazzo di diciannovenne anni, aggredito da un coetaneo questa mattina davanti al tribunale di Cagliari, è in prognosi riservata in ospedale. I due avevano iniziato a litigare in seguito a un incidente stradale, poi c’è stato l’inseguimento e il pestaggio. L’aggressore, arrestato, è ai domiciliari.Continua a leggere