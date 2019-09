Fonte : affaritaliani

(Di domenica 22 settembre 2019) Non sarà Francesca Dila candidata civica di M5S e Pd in Umbria. La presidente dell’Istituto Serafico di Assisi ha sciolto le riserve e ha deciso di continuare nel suo impegno educativo, sottraendosi quindi alla richiesta di impegnarsi in politica Segui su affaritaliani.it

fattoquotidiano : VERSO L'ACCORDO Scelte due donne per il “Patto civico” per le Regionali del 27 ottobre. La presidente del Serafico… - Affaritaliani : Di Maolo fa un passo indietro Pd-5S: il patto regge. Si tratta - Affaritaliani : Umbria, Di Maolo fa un passo indietro. Ma Pd-5S: il patto regge. Si tratta -