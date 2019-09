amfAR Milano 2019 | tutti i look delle star

Fonte : vanityfair

(Di domenica 22 settembre 2019) Rita Ora in PradaRita Ora in EscadaRita Ora in EscadaLady Kitty Spencer in Dolce & GabbanaMatteo Ceccarini ed Eva Riccobono in GennyBianca Balti in Dolce & GabbanaCandice SwanepoelToni Garrn in EtroAnna Cleveland in Vivienne WestwoodMadalina Ghenea in Zuhair MuradJasmine SandersMaria Borges in Thebe MaguguJessica Kahawaty in Alberta FerrettiGiulia Valentina in Alexandre VauthierPaola Turani in GennyKat Graham Jon KortajarenaLottie Moss in Alberta FerrettiLucky Blue SmithYasmin Wijnaldum in Dsquared 2Giulio BerrutiMia Moretti in VivettaGiulia Salemi in TwinsetJoan SmallsChloe Bennet in J. MendelHikari Mori in Georges HobeikaAnok YaiLeonie Hanne in Saint LaurentCaroline Daur in PradaFrancesca Rocco e Giovanni MasieroBeatrice Valli Raffaella ZardoBirgit KosAlanna ArringtonBarbara D'UrsoCarine Roitfeln Von UnwerthAnn-Kathrin Brömmel Kay BoutilierDylan SprouseSara Cavazza ...

lilMickey1738 : RT @GettyVIP: Rita Ora attends the amfAR Gala Milano 2019 at Palazzo Mezzanotte More ??#amfAR ?? - DRepubblicait : AmfAR Gala a Milano: Rita Ora canta, Bianca Balti incanta [news aggiornata alle 14:21] - vogue_italia : Ecco chi c'era all'esclusivo amfAR Gala Milano 2019 #MFW ?? -