Udinese-Brescia 0-1 | un gol di Romulo consente alle Rondinelle di espugnare la Dacia

Udinese-Brescia 0-1 - un gol di Romulo consente alla Rondinelle di espugnare la Dacia Arena [FOTO] : Udinese-Brescia – Il Brescia espugna la Dacia Arena con un gol di Romulo. Seconda vittoria in trasferta per la squadra di Corini, che ha giocato molto meglio dei friulani. Nel primo tempo l’occasione più grande capita sui piedi di Alfredo Donnarumma che si fa ipnotizzare da Musso. Copione che non cambia nella ripresa con le Rondinelle che trovano il vantaggio al 57′ con un destro di Romulo, deviato da De Maio. Il Brescia ...

Udinese-Brescia 0-1 - le pagelle di CalcioWeb : super Tonali - bene Romulo [FOTO] : Udinese-Brescia, LE pagelle DI CalcioWeb – Si è appena conclusa Udinese-Brescia. Vittoria in trasferta per le Rondinelle. Decide un gol di Romulo al 57′. Tra i friulani si salvano Musso e Sema, malissimo De Maio. bene Tonali e Romulo nella squadra di Corini. Le pagelle di CalcioWeb. In alto la FOTOGALLERY. Udinese-Brescia, LE pagelle DI CalcioWeb Udinese (3-5-2): Musso 7, Becao 5.5, De Maio 4, Samir 5.5, Larsen 5.5, Walace ...

Serie A - anticipo Udinese-Brescia 0-1 : 16.56 Colpo del Brescia in casa dell'Udinese nell'anticipo delle 15 del sabato. Al 'Friuli' le "rondinelle" passano 1-0, portando a 6 i punti in classifica,dopo la vittoria sul Cagliari all'esordio. Terzo ko di fila per i friulani. Brivido in avvio per un errore del difensore bianconero De Maio,ma Musso rimedia su Donnarumma. Poi niente sussulti. Nella ripresa, il Var fa rimangiare a Valeri un rigore per l'Udinese. Passa il Brescia con una ...

Risultati Serie A live - 4^ giornata : si gioca Udinese Brescia - la classifica aggiornata : Risultati Serie A live – Si torna subito in campo per il campionato di Serie A. Il primo match, l’anticipo del venerdì tra Cagliari e Genoa, è appannaggio dei sardi, che vincono 3-1. Menù ricco anche nella giornata di sabato, si apre con la sfida tra Udinese e Brescia, alle 18 match davanti al pubblico amico per la Juventus contro il Verona, in serata il derby che non ha bisogno di presentazioni tra Milan e Inter. Il lunch ...

Diretta Udinese Brescia/ Streaming video e tv : l'ultima volta si giocò nel 2011 : Diretta Udinese Brescia Streaming video e tv: testa a testa, orario e quote e risultato live del match per la quarta giornata del campionato di Serie A.

Formazioni ufficiali Udinese-Brescia : fuori Mandragora - gioca Ayé : Udinese-Brescia, LE Formazioni ufficiali – La gara delle ore 15 del sabato vede di fronte Udinese e Brescia. I friulani, privi di De Paul per squalifica, sono reduci dal ko contro l’Inter. Sconfitta anche per il Brescia, in casa contro il Bologna. Due squadre che intendono rilanciarsi. Le Formazioni ufficiali del match. Udinese-Brescia, LE Formazioni ufficiali Udinese (3-5-2): Musso, Becao, De Maio, Samir, Larsen, Walace, ...

DIRETTA Udinese BRESCIA/ Streaming video e tv : l'arbitro è Paolo Valeri - Serie A - : DIRETTA UDINESE BRESCIA Streaming video e tv: arbitro, orario e quote e risultato live del match per la quarta giornata del campionato di Serie A.

Serie A - è attesa per gli anticipi Udinese-Brescia - Juve-Verona e il derby di Milano : La quarta giornata di andata della Serie A 2019-2020 è iniziata ieri sera, venerdì 20 settembre, con la sfida fra Cagliari e Genoa, vinta dai padroni di casa sardi per 3-1. Questo sabato il massimo torneo di calcio prosegue con altri tre anticipi: Udinese-Brescia, Juve-Verona e il derby Milan-Inter. Udinese-Brescia è la prima partita del sabato Alle ore 15 Udinese e Brescia aprono il sabato di Serie A della quarta giornata. Entrambe le squadre ...

Udinese-Brescia oggi - orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Probabili formazioni : Quarta giornata in arrivo tra Udinese e Brescia alla Dacia Arena, nome commerciale dello Stadio Friuli, per la Serie A di calcio 2019-2020. Le due squadre non sono partite con il piede giusto: una vittoria e due sconfitte per entrambe. Gli ospiti hanno trovato il successo alla prima in quel di Cagliari, mentre i padroni di casa hanno fatto lo stesso con il Milan sempre in apertura di campionato. Appare probabile il ritorno di Troost-Ekong sulla ...

Udinese-Brescia live in streaming : ecco dove vederla : dove vedere Udinese-Brescia in streaming – Riprendere a correre dopo due sconfitte brucianti. È questo l’obiettivo di Udinese e Brescia, che si sfideranno nella quarta giornata della Serie A TIM alla Dacia Arena di Udine. I bianconeri di Tudor arrivano da due sconfitte consecutive, dopo il vittorioso esordio contro il Milan. KO pesante invece per le […] L'articolo Udinese-Brescia live in streaming: ecco dove vederla è stato ...

Probabili formazioni Udinese-Brescia : ecco il sostituto di De Paul - Ayé-Donnarumma confermati nei lombardi : Probabili formazioni Udinese-Brescia – E’ il primo anticipo del sabato, la seconda gara del quarto turno di Serie A. Udinese e Brescia in cerca di riscatto dopo le rispettive sconfitte contro Inter e Bologna. Alle 15, gli uomini di Tudor incontreranno quelli di Corini. Le scelte. I friulani dovranno fare a meno di De Paul dopo la follia di San Siro, l’argentino sarà sostituito da Mandragora. Confermato Sema, davanti la ...

Mundo Deportivo : l’ingaggio di CR7 supera quello dell’intera rosa di Verona - Brescia - Udinese e Spal : Mundo Deportivo riprende i dati pubblicati oggi dalla Gazzetta dello Sport sui monte ingaggi della Serie A e nota, guarda caso, che Cristiano Ronaldo, da solo, guadagna più di 5 squadre del nostro campionato. I 31 milioni a stagione che l’argentino percepisce sono infatti superiori all’ingaggio di tutta la rosa del Verona, Brescia, Udinese, Spal e pareggiano quelli del Parma. Una differenza che salta agli occhi anche dei più ...

Serie A - la corsa salvezza : preoccupazione Cagliari e Samp - sorprendono Brescia e Udinese : Non solo indicazioni per le zone alte della classifica ma anche per la zona salvezza si può effettuare un primo bilancio. Il risultato da segnalare è sicuramente il successo del Brescia sul campo del Cagliari, blitz firmato dalla rete messa a segno da Donnarumma, il bomber si conferma dunque dopo una stagione impressionante in Serie B. La squadra di Corini può rappresentare sicuramente la sorpresa di questa prima giornata di campionato, le ...