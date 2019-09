Rider | l’Inps progetta una piattaforma per controllare il lavoro via app

Fonte : wired

(Di sabato 21 settembre 2019) Undi Deliveroo (Foto: Matthew Horwood/Getty Images)stando unadigitale per gestire contratti, contributi e rapporti didei, i fattorini che consegnano cibo a domicilio per le app di food delivery. La “delle piattaforme”, come è stata ribattezzata nel quartier generale dell’istituto di previdenza, fornirà servizi come l’accesso alle buste paga, la registrazione di contratti e periodi di, il calcolo dei contributi, la gestione degli infortuni. Il progetto è in fase avanzata: i tecnici stanno lavorando a un prototipo, con Ibm e Ernst & Young, che potrebbe diventare operativo già nei primi mesi del 2020. Il sentiero è stretto: affinché lasia efficace, occorre che sia obbligatoria. Un vincolo che potrebbe essere introdotto nella conversione del decreto legge su tutela dele risoluzione delle crisi ...