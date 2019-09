L’etilometro non revisionato rende sempre nullo il test

Fonte : ilsole24ore

(Di sabato 21 settembre 2019) Se l’apparecchio non è stato sottoposto alla revisione periodica, le misurazioni effettuate non sono valide. La difesa non è più tenuta a dimostrare eventuali malfunzionamenti. Il principio, già valido in sede civile, è stato esteso dalla suprema corte anche al penale

