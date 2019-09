Gli aggiornamenti di Android TV diventeranno più lenti | ma di migliore qualità

Windows Update : in arrivo Gli aggiornamenti facoltativi [Agg. Ufficiale] : [Aggiornamento] Microsoft, tramite il post dedicato alla build 18985, ha annunciato l’arrivo della nuova pagina dedicata agli aggiornamenti facoltativi su Windows 10 20H1. Annuncio Come hanno notato alcuni Insider, stiamo lavorando per semplificare la visualizzazione di tutti gli aggiornamenti opzionali (inclusi driver, aggiornamenti delle funzionalità e aggiornamenti mensili di qualità non di sicurezza) in un unico posto. Una volta ...

Windows Update : in arrivo Gli aggiornamenti facoltativi : Con Windows 10 20H1, l’Update atteso per la primavera del 2020, sono in arrivo gli aggiornamenti facoltativi in Windows Update. aggiornamenti opzionali Nella build 18980, recandosi in Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza > Windows Update, si può notare che è presente una nuova voce: Visualizza aggiornamenti facoltativi. Nella pagina che si apre cliccando su “Visualizza aggiornamenti facoltativi” sono presenti solo gli ...

Anthem : BioWare si sta allontanando dalla struttura deGli Atti per Gli aggiornamenti : BioWare sta cambiando il modo in cui gestiranno gli aggiornamenti dei contenuti per Anthem.Secondo un post di BioWare, lo studio si sta allontanando dalla struttura degli Atti per gli aggiornamenti del gioco.Chad Roberts, head of live services, ha invece dichiarato di aspettarsi ulteriori aggiornamenti stagionali previsti per quest'anno.Leggi altro...

F1 - GP Singapore 2019 : un nuovo pacchetto di aggiornamenti per la Ferrari. Obiettivo : miGliorare trazione e carico aerodinamico : Spa e Monza hanno rappresentato una bella, bellissima parentesi per la Ferrari in questa oscura stagione 2019 di F1. Le due vittorie di Charles Leclerc hanno ridato fiato, energia e sorriso agli uomini di Maranello, salvando in parte un’annata che rischiava di scivolare via davvero nel peggiore dei modi possibili. Non solo una Mercedes letteralmente dominante ma anche la crescita esponenziale, gara dopo gara, della Red Bull, che ha messo ...

Paura per Gli aggiornamenti di sicurezza del vostro Huawei – HONOR? Scacciatela con questo elenco : Con la disputa in atto tra Huawei e gli USA alcuni utenti convivono con la Paura che il proprio smartphone possa non ricevere gli aggiornamenti di sicurezza L'articolo Paura per gli aggiornamenti di sicurezza del vostro Huawei – HONOR? Scacciatela con questo elenco proviene da TuttoAndroid.

Formula 2 – Condizioni Correa : Juan Manuel ancora in coma indotto - Gli aggiornamenti della famiglia : Juan Manuel Correa ancora in coma indotto: gli aggiornamenti del padre del giovane pilota statunitense a due settimane dal tragico incidente di Spa Sono passate due settimana dal tragico incidente in Gara-1 del Gp del Belgio di Formula 2, che ha tolto la vita al giovane Anthoine Hubert e ha coinvolto gravemente anche Juan Manuel Correa. Tutto il mondo delle quattro ruote adesso prega per le Condizioni del giovane pilota statunitense, ...

Valentino Rossi MotoGP - GP San Marino 2019 : “Giornata molto positiva con Gli aggiornamenti portati - ma sono ancora lontano da Maverick” : Un venerdì davvero convincente per tutto l’ambiente Yamaha quello del GP di San Marino 2019 che si è appena concluso; tutte e 4 le moto sono riuscite a restare nelle prime cinque posizioni dove l’unico intruso è stato il sempre presente spagnolo della Honda Marc Marquez. Quarto tempo per Valentino Rossi che ha portato molte novità in pista già provate dieci giorni fa nei test e che hanno lasciato sensazioni positive, ma poteva andare ...

Formula 3 - Gli aggiornamenti sulle condizioni di Alex Peroni : stagione finita per il pilota australiano : Il pilota protagonista del terribile incidente avvenuto a Monza è stato dimesso dall’ospedale, ma dovrà indossare un busto per il prossimo mese Arrivano buone notizie per Alex Peroni, il pilota coinvolto nel terribile incidente avvenuto in Gara-1 di Formula 3 a Monza. L’australiano è letteralmente decollato dopo aver colpito un dissuasore posizionato all’esterno della Parabolica, finendo rovinosamente al di là delle ...

Google Foto e Documenti aggiungono utili funzioni con Gli ultimi aggiornamenti : Un aggiornamento presente nel codice della versione 4.24 dell'app Google Foto permette di acquistare stampe Fotografiche su Walmart o CVS o stampe su tela di grandi dimensioni da appendere alle pareti. Google Documenti sta ottenendo una casella di conteggio delle parole sempre visibile sul web. L'articolo Google Foto e Documenti aggiungono utili funzioni con gli ultimi aggiornamenti proviene da TuttoAndroid.

Disinnesco ordigno bellico a BattipaGlia - ultimi aggiornamenti : traffico sull’A2 - morta donna in centro di accoGlienza : Sono iniziate questa mattina intorno alle 11 le operazioni di bonifica di una bomba d’aereo risalente alla II Guerra Mondiale, rinvenuta in un terreno agricolo del comune di Battipaglia (Salerno). Evacuati circa 36mila cittadini residenti nella zona, a partire dalle ore 5 del mattino, nel raggio di 1.6 km dal punto di rinvenimento. Sospeso temporaneamente il traffico veicolare sull’autostrada A2, con la chiusura, in entrambi i sensi di marcia, ...

Uragano Dorian - Gli ultimi aggiornamenti : decine di morti alle Bahamas - vasti blackout in North e South Carolina : Le autorità delle Bahamas hanno reso noto che l’ultimo bilancio ufficiale dell’Uragano Dorian è salito ad almeno 30 vittime, mentre rimane ancora imprecisato il numero dei dispersi. Circa 220mila utenze in South Carolina sono rimaste senza elettricità a causa della tempesta, secondo quanto riferito dalle società elettriche locali. Tra le città maggiormente colpite dal blackout la storica Charleston, Berkeley e Dorchester. Il numero ...

Formula 2 - Correa trasferito in una clinica specializzata in Gran Bretagna : Gli aggiornamenti : Il pilota coinvolto nell’incidente costato la vita ad Anthoine Hubert è stato trasferito in una clinica specializzata Juan Manuel Correa, il pilota coinvolto nell’incidente che a Spa ha ucciso Anthoine Hubert, ha lasciato l’ospedale di Liegi per essere trasferito in una clinica specializzata in Gran Bretagna. Qui, il driver ecuadoriano proseguirà nel suo programma di recupero, con l’obiettivo di rimettersi in sesto ...

Allerta Meteo - conferme sull’arrivo dell’Uragano Dorian in Europa la prossima settimana : le MAPPE e Gli ultimi aggiornamenti : L’Uragano Dorian che da oltre 48 ore sta flagellando le Bahamas, minaccia la Florida e l’east coast degli Stati Uniti d’America dove risalirà in settimana passando da Jacksonville, Charleston, Wilmington, Norfolk, Washington, Baltimora, Filadelfia, New York e Boston, per poi abbattersi nel weekend sul Canada orientale, colpendo con violenza prima la Nuova Scozia, poi l’isola del Principe Edoardo e infine, tra Domenica 8 e ...

Formula 2 - Juan Manuel Correa resta in terapia intensiva : Gli aggiornamenti sulle sue condizioni : Il pilota del Sauber Junior Team, coinvolto nell’incidente che ha ucciso Anthoine Hubert, resta ricoverato in terapia intensiva presso l’ospedale di Liegi resta in terapia intensiva Juan Manuel Correa, il pilota del Sauber Junior Team coinvolto nell’incidente avvenuto in Gara-1 di F2 a Spa in cui ha perso la vita Anthoine Hubert. AFP/LaPresse Il 20enne ha riportato fratture ad entrambe le gambe ed un lieve infortunio alla ...