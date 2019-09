Facebook | Migliaia di app sospese per la privacy

Fonte : repubblica

(Di sabato 21 settembre 2019) L'annuncio sul blog ufficiale: la sospensione stabilita perché le società terze "non avevano fornito le informazioni richieste" e altre ragioni. La revisione è scattata nel 2018 dopo lo scandalo Cambridge Analytica

matteosalvinimi : #Salvini: senatrice di FI, eletta in Trentino con decine di migliaia di voti della Lega, boom, va con Renzi. Ma non… - TommyBrain : RT @distefanoTW: Ringrazio quei direttori di grandi quotidiani (non certo sovranisti), che hanno compreso il vero tema legato alla cancella… - FPennabianca : RT @distefanoTW: Ringrazio quei direttori di grandi quotidiani (non certo sovranisti), che hanno compreso il vero tema legato alla cancella… -