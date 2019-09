ELMAS | le cifre dell’investimento fatto dal Napoli

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 21 settembre 2019) Elif, giovane talento del, ha già stupito tutti. Ecco ledell’investimento L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha dedicato spazio al giovane macedone del, ribattezzandolo il piccolo Modric. Oltre agli elogi verso il calciatore, il quotidiano haun approfondimento sulledel suo trasferimento sotto il Vesuvio: 16 milioni di euro per strapparlo al Fenerbahce, un milione e duecentomila euro di ingaggio per cinque anni, al netto sono sei e al lordo sono dodici, per un totale di 28 milioni investiti per questo gioiellino che a breve compirà vent’anni ma che in campo non li dimostra af. Questo quanto riportato da Il Corriere dello Sport PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Ti potrebbero interessare inoltre: Conte sul litigio Lukaku – Brozovic: “Altri club più bravi a non far emergere notizie, c’è tanto ...

SiamoPartenopei : CorSport - Elmas il piccolo Modric che ha stregato Ancelotti: le cifre dell'investimento - tuttonapoli : CorSport - Elmas il piccolo Modric che ha stregato Ancelotti: le cifre dell'investimento - interismo1908 : RT @AlexanderNevs19: @Milestemplaris @JulianRoss79 Nella vita si fanno scelte: c'e' chi ha scelto Elmas, Ruiz, Zielinski, Allan e chi ha sc… -