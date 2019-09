Ufo | la conferma dei top gun | «Non sono di questo mondo»

Avvistati Ufo. La marina Usa conferma : «Quei video sono autentici» : Quindi gli Ufo esistono. La US Navy ha riconosciuto l'autenticità di tre filmati di oggetti volanti non identificati. Tra dicembre 2017 e marzo 2018 erano emersi tre video di «fenomeni aerei non identificati» (Unidentified Aereal Phenomena), la definizione utilizzata nella conferma resa dal portavoce della marina militare, Joe Gradisher, a Cnn, WP e Time. Le clip sono state pubblicate dall'organizzazione To The Stars ...

Ufo - la Marina americana conferma diversi “fenomeni aerei non identificati”. I VIDEO : Una serie di filmati declassificati che mostrano oggetti volanti misteriosi senza ali che si muovono veloci sullo schermo sono “autentici” e non sono spiegabili: è quanto rivela, citata da media americani fra cui la Cnn, la Marina americana, che li classifica come “Fenomeni aerei non identificati“. I presunti Ufo in questione, ha spiegato il portavoce della Us Navy Joe Gradisher, sono stati ripresi in aria con sensori a ...

Gli Ufo esistono davvero. La Marina americana lo conferma per la prima volta : "Avvistamenti reali" : La Marina americana ha riconosciuto, per la prima volta, la presenza di "oggetti non identificati" incrociati sui cieli americani. Online ci sono tre video, in bianco e nero e con immagini non nitide, che mostrano però chiaramente incursioni di "strani oggetti", i mitologici Ufo dalla forma oblunga,

La Marina USA conferma “fenomeni aerei non identificati” : “Questi VIDEO di Ufo sono autentici” : La Marina Militare degli Stati Uniti ha riconosciuto come “fenomeni aerei non identificati” alcuni VIDEO che sembrano mostrare UFO sfrecciare nell’aria. E mentre sostengono di non sapere cosa siano quegli oggetti, le autorità non stanno lasciando neanche qualche indizio, riporta la CNN. Gli oggetti visti in 3 VIDEO militari declassificati (che trovate di seguito nell’articolo) sono “fenomeni aerei non identificati”, ha confermato Joe Gradisher, ...