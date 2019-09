Tesla - La Model S Plaid può girare in 7 | 20 al Ring

Fonte : quattroruote

(Di venerdì 20 settembre 2019) Dopo giorni di indiscrezioni, più o meno fondate, laha confermato i tempi fatti segnare dai prototipi delleal Nürburg. Secondo i rilevamenti cronometrici della Casa, la versione più estrema della quattro porte a batterie sarebbe in grado di completare un giro del Nordschleife in circa sette minuti e 20 secondi, ovvero 22 secondi in meno rispetto alla rivale Porsche Taycan. Vanno però fatte delle precisazioni. Durante i turni di prova riservati ai costruttori (quindi con altre vetture in pista), l'elettrica di Elon Musk avrebbe girato alin configurazione prototipale, senza interni e con componenti non definitive. Oltre a questo, i tempi sono stati rilevati dai tecnici della Casa e non da organizzazioni indipendenti: non è inoltre chiaro se sia stato effettuato un vero e proprio giro in 7:20 oppure se questo tempo sia stato calcolato come potenziale somma ...