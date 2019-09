Regionali | Pd e M5s trattano a oltranza sull’Umbria

Governo Pd-M5s - prime grane : caos Regionali e i "due Matteo" pronti all'invasione (mediatica) : Il patto per presentare un candidato unitario alle elezioni regionali in Umbria rischia di saltare e la super esposizione...

Regionali - M5s : domani voto su Rousseau sul patto civico in Umbria - sostegno anche se il Pd non ci starà : In caso di accoglimento di tale proposta, "dovrà essere individuato il candidato a cui attribuire le facoltà che il Codice Etico del MoVimento 5 Stelle attribuisce al candidato presidente della regione

Regionali in Umbria - salta l’intesa Pd-M5s. E’ caccia a candidati : Rischia di naufragare sul nascere, l’alleanza in Umbria tra il MoVimento Cinque Stelle e il Partito Democratico. E non solo perché i due alleati del governo Conte 2 parlano linguaggi diversi sulla candidatura a governatore in vista delle elezioni Regionali del 27 ottobre, ma soprattutto perché la base pentastellata è già in rivolta contro il capo politico, Luigi Di Maio, reo, a dire dei 5stelle umbri, di aver teso la mano a Nicola Zingaretti per ...

Regionali Umbria : M5s decide su Rousseau se fare un “patto civico” con altri partiti (e col PD) : Dopo l'apertura di Luigi Di Maio, gli iscritti alla piattaforma Rousseau voteranno per decidere se il Movimento 5 Stelle deve "aprirsi" ad altre forze politiche e sostenere un "candidato fuori dalle appartenenze" alle prossime Regionali in Umbria. Il voto sarà aperto dalle 10 alle 19 di venerdì 20 settembre.Continua a leggere

Regionali Umbria - venerdì voto M5s su Rousseau per il “patto civico” col Pd. Intesa possibile sul nome della manager Bastioli : Gli iscritti del M5s domani sono chiamati al voto su Rousseau sul patto con il Pd in Umbria. Dalle 10 alle 19 di venerdì, annuncia il Blog delle Stelle, gli iscritti voteranno sul “patto civico per l’Umbria, ovvero sulla possibilità di sostenere alle Regionali un confidato presidente civico con il sostegno di altre forze politiche”. Un candidato, si sottolinea, “fuori dalle appartenenze politiche”. Tra i nomi che fanno ...

Elezioni Regionali - rabbia M5s contro il patto col Pd in Umbria : "Dimissioni di massa" : Dalla chat emerge il malumore diffuso che accomuna i portavoce di tutti i livelli, nazionali, Regionali e comunali. "Avanti...

Candidato M5S-Pd Regionali Umbria : lite sui nomi - chi sono i papabili : Candidato M5S-Pd regionali Umbria: lite sui nomi, chi sono i papabili L’apertura di Di Maio a un alleanza pre-elettorale per le regionali in Umbria ha fatto discutere tantissimo. Salvini ha parlato di un Di Maio disperato, pronto a tutto pur di conservare la poltrona. Dal lato del PD e de La Sinistra, invece, l’ipotesi è stata ben accolta. Zingaretti ha chiaramente espresso il suo beneplacito ad una intesa pre-elettorale, basata ...

Da Pontida alle Regionali - come Pd e M5s possono rispondere secondo me alla dialettica ‘macha’ di Salvini : La scena dei bambini fatti salire sul palco di Pontida al grido di “mai Bibbiano”, che fa seguito all’aderente t-shirt ostentata da Lucia Bergonzoni in Senato, sono la plastica rappresentazione di cosa significa la nuova fase del movimento leghista e del suo indiscusso capo carismatico”, seppur reduce malconcio dalle sbornie di moijto del Papeete che gli sono costate la fuoriuscita dalla postazione strategica del ministero degli Interni, insieme ...

Governo M5S-Pd : alleanza Regionali Umbria - Di Maio “patto civico” : Governo M5S-Pd: alleanza regionali Umbria, Di Maio “patto civico” Anche uno degli ultimi storici paletti del Movimento 5 Stelle sembra venir meno. Dopo l’addio – almeno a livello locale – del limite del doppio mandato, il capo politico del partito Luigi Di Maio ha aperto a “patti civici”. Il Movimento, ricordiamo, non si era mai aperto ad alleanze a priori, né a livello locale né ancor meno su quello nazionale. ...

Regionali Umbria - Andrea Fora la prima vittima del "patto civico" tra Pd e M5s : Il "patto civico" tra Pd e M5s (altra versione dell'inciucio giallorosso) ha fatto già la sua prima vittima: è Andrea Fora, il candidato governatore di una lista civica alle Regionali in Umbria fino a poche ore fa era appoggiato proprio dai democratici. Leggi anche: Il timore di rimanere al palo. Ca

Regionali - M5S apre alle alleanze Di Maio : "Patto civico per l'Umbria" : In vista delle elezioni Regionali dell'Ubria del 27 ottobre, Luigi Di Maio propone un patto civico fra forze politche di buon senso, senza poltrone e immediatamente Pd e Leu aprono. In una lettera al giornale La Nazione, il leader dei Cinque Stelle Luigi chiede alle altre forze disponibili come potrebbe essere il Pd di correre "con il proprio simbolo in sostegno di un presidente civico e con un programma ...

Gianfranco Pasquino - profezia su Pd-M5s : "Ecco perché falliranno". Bomba prima delle Regionali : "L'alleanza Pd-M5s alle Regionali? La vedo difficile. Dipende dalla regione, dai gruppi dirigenti, dalle politiche in quella regione, e deve essere di volta in volta su temi specifici. In Umbria forse possono trovare un accordo, in Emilia la vedo già più dura. E comunque mi preoccupa". A parlare sul

Pd-M5S - Di Maio allontana ipotesi alleanza per le Regionali : 'Non è all'ordine del giorno' : Da qualche giorno l'Italia è governata da un esecutivo sostenuto da una maggioranza formata da Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle, un sodalizio su cui in pochi avrebbero scommesso considerate le ruggini del passato, ma che oggi per alcuni rappresenta il futuro per quello che potrebbe essere un eventuale asse da contrapporre a quello di un centro-desta che viene dato come ben oltre il 45% da diversi sondaggi. Un orizzonte che, però, ...