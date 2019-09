Ambiente - ‘Puliamo il mondo’ : Legambiente è pronta per iniziate in tutta Italia : Puliamo il Mondo dai rifiuti e dai pregiudizi, al via con LegAmbiente e 35 associazioni cattoliche e laiche. Il 28, 29 e 30 settembre iniziative in tutta Italia per abbattere le barriere culturali e sociali e costruire relazioni di comunità.Quest’anno Puliamo il mondo – la storica campagna di volontariato ambientale sulla corretta gestione dei rifiuti e sulla promozione dell’economia circolare che LegAmbiente organizza in Italia dal 1993 ...