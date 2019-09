Nubifragio su Ragusa | alluvione lampo in citta' | strade sommerse

Maltempo Sicilia : Nubifragio e grandinata a Ragusa - allagamenti : Maltempi in Sicilia sopratutto nel Ragusano dove si sono verificati disagi e allagamenti. Il muraglione che delimita un’area condominiale tra via Di Vittorio e il parcheggio Colombardo alle spalle della questura di Ragusa, p in parte crollato. Negozi, scantinati e magazzini sott’acqua, pioggia battente e grandine con chicci grossi come noci ha paralizzato la citta’ tra le 14,30 e le 15. La situazione piu’ critica nelle ...