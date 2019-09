Marche | a piedi sull’Alta via e nelle Terre mutate dal sisma | cammini di resilienza e

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2019) Nuovi itinerari e vecchi eremi. Paesi da scoprire e due percorsi che attraversano, tra arte, cultura e enogastronomia le, da nord a sud. Due percorsi per tutte le “scarpe”, dai camminatori principianti ai più esperti, che regalano una prospettiva diversa della regione, terra di scontri all’epoca del Papato e oggi ancora ferita dalmoto del 2016. Si tratta dell’Alta via delle, un percorso di 400 chilometri che da Carpegna, in provincia di Pesaro Urbino, arriva fino a Umito, nell’Ascolano, e del Cammino, 257 chilometri che da Fabriano scendono fino all’Aquila, toccando gran parte dei comuni colpiti dal, sia quello di tre anni fa che quello del 2009. Due guide uscite nel 2019, pubblicate rispettivamente da Iter Edizioni e dadi Mezzo editore, che permettono di immergersi in quei territori ancora poco esplorati. ...

frayeah : @viverevdomani (vivo in un paese di meno di 10.000 abitanti nelle Marche) adoro i panorami, la montagna, l'aria pul… - sixbladeknife57 : RT @MarcheTourism: 'Un tuffo dove l'acqua è più blu niente di più...' ???? La meraviglia del Lago di #Fiastra, circondato da bellissime col… - Franz78it : RT @MarcheTourism: 'Un tuffo dove l'acqua è più blu niente di più...' ???? La meraviglia del Lago di #Fiastra, circondato da bellissime col… -