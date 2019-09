LE FALSE RELIGIOSI | L’Islam con tutti i suoi seguaci

Fonte : preghiamoinsieme

(Di venerdì 20 settembre 2019) I termini più antichi “Mohammedan”, “Muhammedan” o “Mohammedanism” (“seguace di Maometto”), sono generalmente considerati offensivi per i musulmani e per lo più sono andati in disuso. Un’e-mail: “A proposito di” Maomettanesimo “. Questo termine non è solo” offensivo “, è considerato inaccettabile nell’Islam. Il Muhammadanismo suggerisce una religione basata su ciò che Maometto (la pace sia su di lui) presumibilmente” detto nel Corano “, ma non è Maometto (PBUH) a parlare, è stato Allah (Dio), e solo Lui è stato Colui che ha inviato il Corano (o Corano). C’è una Sura (Capitolo) nel Corano che sottolinea l’importanza di questo. “E dire:” Tutte le lodi e i ringraziamenti sono ad Allah, che non ha generato un figlio (né una progenie), e che ...