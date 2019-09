La Stampa | la Juve di Sarri prende forma ma resta l’incubo dei calci piazzati

La rassegna Stampa di domenica 15 settembre – Sensi unico - per la Juventus è allarme Champions [FOTO] : rassegna stampa – Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi tornano sugli anticipi del sabato di Serie A. La Juventus si ferma a Firenze e rischia addirittura la sconfitta sotto i colpi di un’ottima Fiorentina. Il Napoli riparte con la doppietta di Mertens alla Sampdoria, l’Inter prosegue la sua marcia con la vittoria di misura contro l’Udinese. “La Gazzetta dello Sport” e il “Corriere dello ...

La rassegna Stampa di sabato 14 settembre : le tre big in campo - duello a distanza Juve - Inter e Napoli [FOTO] : La rassegna stampa di sabato 14 settembre: in primo piano tra i principali quotidiani sportivi spiccano i tre anticipi odierni che vedono scendere in campo le tre ‘big’ del nostro campionato, Juventus, Inter e Napoli. “Ricomincia dai tre” titola il Corriere dello Sport: “Sarri, Ancelotti e Conte riaprono la Serie A. “Testa a testa, Sarri e Conte duello a distanza” è il titolo della Gazzetta dello ...

Juventus - novità per Sarri : il tecnico bianconero sarà regolarmente in conferenza Stampa : Maurizio Sarri è pronto a debuttare sulla panchina della Juventus sabato al ‘Franchi’ nel match contro la Fiorentina. L’ex allenatore del Napoli, costretto a saltare le prime due giornate a causa di una polmonite, sarà regolarmente presente domani alle 12.30 nella consueta conferenza stampa della vigilia. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App ...

La rassegna Stampa di giovedì 5 settembre – Can Can Juve - nervi tesi - corri forte Italia! [FOTO] : rassegna stampa – Due i fatti principali sui quotidiani sportivi in edicola oggi, 5 settembre: il caso Emre Can e la Nazionale italiana che torna in campo. La Gazzetta dello Sport titola “Can Can Juve” con la rabbia e poi le scuse del turco-tedesco. “Italia attack” è invece il titolo scelto per gli azzurri di Mancini. Il corriere dello Sport apre con “Juve nervi tesi” e la ricostruzione della ...

La rassegna Stampa di lunedì 2 settembre – Conte & Toro ritmo Juve - grande derby finisce pali [FOTO] : rassegna stampa – I quotidiani sportivi in edicola oggi, 2 settembre, spaziano tra campionato e calciomercato. Dopo la vittoria della Juventus tengono il passo Inter e Torino. La Gazzetta dello Sport apre con “Conte & Toro ritmo Juve”. In prima pagina anche il mercato, che chiude alle 22. Il Milan prende Rebic, il Psg è l’ultima speranza per Icardi. Anche l’apertura del Corriere dello Sport è dedicata ...

La rassegna Stampa di domenica 1 settembre - le prime pagine di calcio : “Juve da pazzi” [FOTO] : La rassegna stampa di domenica 1 settembre – In primo piano tra i principali quotidiani sportivi, ovviamente, la pazza e rocambolesca partita di ieri sera tra Juventus e Napoli. “Juve da pazzi” scrive la Gazzetta dello Sport. “La Signora domina un’ora ma è rimontata da 3-0 a 3-3. Poi l’incredibile autogol di Koulibaly”. TuttoSport titola invece: “Pazzesca Juve! Napoli, che beffa!”. ...

La Stampa : Da Altafini a Lippi - Juve-Napoli è una lunga storia di doppi ex : Juventus-Napoli è sicuramente la partita di Maurizio Sarri, scrive La Stampa. Anche se non sarà in panchina a causa della polmonite. E di Gonzalo Higuain. Due illustri ex del Napoli. Ma non sono soltanto loro i napoletani che hanno deciso di passare alla Juventus, in tutti questi anni. Ciro Ferrara, per esempio, tra Napoli e Juve ha diviso l’intera sua carriera. Ha esordito giovanissimo contro i bianconeri il 5 maggio 1985, “il gol su assist di ...

Juventus-Napoli - Ancelotti in conferenza Stampa : “Milik non convocato - Lozano è pronto. Icardi? Non è un rimpianto” : L’allenatore del Napoli ha presentato in conferenza stampa il big match della seconda giornata contro la Juventus Juventus-Napoli quest’anno arriva alla seconda giornata, troppo presto per poter pesare sulla corsa scudetto. Sarà comunque una partita da non perdere assolutamente, tra due squadre che si daranno filo da torcere per lo scudetto. Alfredo Falcone/LaPresse Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia, Carlo Ancelotti ...

Juventus - Martusciello in conferenza Stampa : colpo di scena su Sarri - indicazioni su Higuain : “Sarri è sempre stato presente in Continassa, sta bene, deve ultimare dei test nel pomeriggio e vediamo se riesce a esserci domani”. Sono le dichiarazioni di Giovanni Martusciello, viceallenatore della Juventus, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Napoli all’Allianz Stadium, partita scudetto che non ha bisogno di presentazione. “Io vorrei che Sarri ci fosse domani in panchina, ...

La Stampa : Dal 1934 la Juve non ha mai esordito in casa contro il Napoli : Da quando esiste lo Stadium, in 8 debutti la Juve ha vinto 7 volte con 19 gol fatti e 4 subiti. Ma mai si era inaugurato con un appuntamento importante come la partita contro il Napoli. La Stampa fornisce un po’ di numeri. L’ultimo Juve-Napoli all’esordio interno risale addirittura al 1934. Nei tre precedenti complessivi i bianconeri hanno sempre vinto e la cabala è la loro speranza, “per evitare brutte sorprese contro gli azzurri”. Il Napoli è ...

Sarri ancora in dubbio per Juve-Napoli : spunta un’aritmia - intanto Martusciello in conferenza Stampa : ancora dubbi sulla presenza o meno in panchina di Maurizio Sarri per il big match di sabato sera tra Juventus e Napoli. Lui vorrebbe esserci, ma la polmonite è da tenere sotto controllo. Anche perché, come scrive il Corriere dello Sport, pare essere spuntata una lieve forma di aritmia. Nel frattempo, in conferenza stampa domani (ore 12) ci sarà Giovanni Martusciello, che ha già seguito la squadra a Parma. Scarica o Aggiorna l’App ...

La rassegna Stampa di giovedì 29 agosto – Le prime pagine di calcio : “Juve maxi gol” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa’, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. “Juve maxi gol”, titola la rosea in relazione ad un’inchiesta sugli attacchi delle big del calcio italiano, con Cristiano Ronaldo il reparto della Juventus rimane dominante, il Napoli pericoloso grazie a Lozano, ...

La Stampa : Sarri vuole esordire allo Stadium con Juve-Napoli. E’ diventato il suo progetto : Maurizio Sarri non desidera altro che debuttare allo Stadium con Juve-Napoli. E’ diventato il suo progetto. Lo scrive La Stampa. Il tecnico bianconero sta meglio e adesso sta facendo di tutto per raggiungere l’obiettivo: essere in panchina contro la sua ex squadra, nello stadio torinese. Ieri pomeriggio l’allenatore toscano era alla Continassa per un confronto con i collaboratori. Non ha ancora diretto l’allenamento, scrive il ...

La Stampa : la Juve di Sarri ancora non c’è - va in campo quella di Allegri : Un cambiamento non ancora compiuto. E’ questo il quadro della nuova Juve che delinea La Stampa. “Il problema è che il cambio di allenatore, filosofia e giocatori non ha ancora prodotto la nuova Juve, quella che deve dare l’assalto al sogno-ossessione Champions dopo aver speso 178 milioni di euro per i rinforzi (senza contare le ricche commissioni) e aver innalzato a livelli record il proprio monte ingaggi”. A debuttare, oggi a ...