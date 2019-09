La scissione delle proposte e il chiarimento delle idee

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 20 settembre 2019) Nelle ultime ore già molti politici e osservatori hanno sottolineato come sia difficile comprendere le vere ragioni dell’uscita di Renzi dal Pd. O meglio, come sia difficile comprenderne le ragioni sostanziali: nessuno infatti crede ai pretesti – l’assenza di sottosegretari toscani al Governo -, né tantomeno alla sua incompatibilità con un Pd diviso in correnti, o sul “fuoco amico” subìto, da parte di chi organizza scientificamente da anni la propria corrente, alla stazione Leopolda in Firenze, e ha visto nascere le proprie fortune politiche soffiando fuoco amico sull’allora segretario Bersani, che è stato poi gentilmente accompagnato alla porta al grido di “fuori, fuori”. Le ragioni vere sono evidentemente legate al controllo del potere in un delicato momento di cambiamenti politici: in questa fase ...

