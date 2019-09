Inghilterra | le spogliarelliste contro femministe che vogliono chiudere lo strip club

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 20 settembre 2019) Ledicono di volerle tutelare, ma le ballerine delloSpearmint Rhino di Sheffield nonsaperne. Al locale dove lavorano, che si trova nel South Yorkshire, in, era stata revocata la licenza dopo che l’associazione femminista Not Buying It aveva ingaggiato investigatori privati che filmassero, sotto copertura, quello che succedeva durante le serate dello. I video mostravano 74 violazioni delle condizioni di licenza e 145 violazioni del codice di condotta del: alcune ballerine avevano toccato sessualmente se stesse e i clienti, come ha poi confermato l’indagine avviata per accertare i sospetti. Ma lenon l’hanno presa bene, e hanno accusato le attiviste che avevano commissionato le registrazioni sotto copertura di avere adottato tattiche di «porn revenge». Tuttavia, dopo avere sentito le testimonianze da entrambe le ...

SeguiUltimaVoce : A #Sheffield, in #Inghilterra una inusuale battaglia per l'affermazione dei #dirittialfemminile tra le due fazioni… -