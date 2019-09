Francia,cadavere a pezzi: è di italiano

E' di un 44enne napoletano,scomparso il 9 luglio scorso,il cavadere smembrato trovato domenica notte, nella regione Alvernia-Rodano-Alpi, in. Il corpo,senza arti e avvolto in un telo di plastica, è stato trovato in una zona boschiva di Charette, a 30 km da Bourgoin-Jaillieu, da un cacciatore. L'autopsia ha rilevato "lesioni craniche causate da un oggetto contundente". ma verranno eseguite ulteriori analisi per accertare le cause della morte.Gli investigatori,secondo quotidiani locali, ipotizzano la pista mafiosa,(Di venerdì 20 settembre 2019)