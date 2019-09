È il giorno di iOs 13 | ecco le novità più importanti e come installarlo

Oroscopo del giorno 20 settembre : opportunità per Scorpione - Leone orgoglioso : L'Oroscopo del giorno 20 settembre prevede chiarimenti per Cancro, mentre il Capricorno potrebbe essere un po' sottotono. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: la vostra giornata potrebbe essere contraddistinta da parecchia agitazione. Concedetevi un periodo di riflessione prima di ritornare attivi. Una separazione può aver destabilizzato le vostre certezze e adesso dovrete trovare la forza ...

Gareggia nel salto in lungo a 103 anni. “Ogni giorno va vissuto in pieno - con curiosità" : Ha vinto facile - era l’unico in gara nella categoria M100 - ma nulla toglie all’eccezionale prova di sport e di vita di Giuseppe Ottaviani, che a 103 anni compiuti ha preso parte ai Campionati Europei Master di Atletica a Jesolo (Venezia). Medaglia d’oro nel salto in lungo, la sua specialità, dove è ‘rientrato’ nelle gare dopo un infortunio. Al termine c’è stata l’ovazione del ...

L'oroscopo del giorno 13 settembre : Pesci sognatore - il Leone è ambizioso : L'oroscopo di venerdì approfondisce l'entrata di Luna in Pesci. L'astro d'argento diventa "acquatico" e sprigiona emozioni languide e molto sognatrici, divenendo complice di un Nettuno molto fantasioso e trascendentale. Oltre ai Pesci, anche Toro, Capricorno, Scorpione e Cancro risulteranno delle "spugne di emozioni", assorbendo le sensazioni degli altri in maniera sensibile e quasi soprannaturale. Illusioni, realismo, speranze e possibilità si ...

Mike Bongiorno - 5 curiosità sul leggendario conduttore : in gioventù fu un partigiano : Sono passati 10 anni dalla morte del celebre conduttore televisivo Mike Bongiorno, venuto a mancare l'9 settembre 2009. La sua lunga carriera mediatica è stata costellata da innumerevoli successi. Un presentatore che, con garbo e professionalità, entrava nelle case di milioni di telespettatori italiani tramite i suoi programmi, sempre avvincenti e caratterizzati da un certo spessore, come La Ruota della Fortuna o l'indimenticabile Rischiatutto. ...

L'oroscopo del giorno - martedì 3 settembre : Vergine fiduciosa - emozioni per Cancro : Durante la giornata di martedì 3 settembre, i nativi del Cancro saranno in ripresa, dedicandosi di più alla persona amata, al contrario il Leone farà fatica a gestire la propria relazione sentimentale. Giornata interessante per i nativi Scorpione che potrebbero decidere di buttarsi in una nuova storia d'amore, mentre il Capricorno farebbe meglio a rivalutare la propria posizione lavorativa. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per ...

L'oroscopo del giorno venerdì 9 agosto : Sagittario fiducioso - Cancro alla ribalta : Durante la giornata di venerdì 9 agosto, i nativi Sagittario si sentiranno fiduciosi e con delle nuove idee in mente, al contrario, per Capricorno ci sarà qualche imprevisto sul posto di lavoro. Cancro cercherà di rilanciare la propria relazione di coppia, mentre per Vergine sarà una giornata perfetta per concentrarsi sul proprio partner. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per L'oroscopo di venerdì 9 agosto 2019. Previsioni oroscopo ...

Le notizie del giorno – Quattro calciatori squalificati a vita per calcioscommesse - caos in casa Inter : E’ una situazione sempre più delicata in casa Inter, alle difficoltà a reperire un attaccante di livello da consegnare ad Antonio Conte deve aggiungersi una situazione sempre più delicata riguardante il rapporto con Mauro Icardi, è muro contro muro. Nelle ultime ore è andato in scena un nuovo incontro, è stato ribadito all’argentino di non rientrare più nei piani dell’Inter e quindi di trovarsi una nuova squadra, il bomber non indosserà ...

The Most Beautiful Day – Il giorno più bello : trama - cast e curiosità della commedia tedesca : Martedì 30 luglio, in prima serata dalle 21.20 in poi su Rai3, viene trasmessa la commedia tedesca agrodolce The Most Beautiful Day – Il giorno più bello, che racconta le vicende di due improbabili amici, un viaggio senza ritorno e una gran voglia di vivere fino in fondo fino all’ultimo respire in barba a un destino segnato. The Most Beautiful Day – Il giorno più bello: trailer The Most Beautiful Day – Il giorno più ...

L’uomo del giorno - Massimo Cellino : presidente vulcanico e…superstizioso : Massimo Cellino è un personaggio che ha fatto molto discutere negli ultimi anni. Amato e odiato dovunque sia stato, l’imprenditore cagliaritano è attualmente il presidente del Brescia. Nato il 28 luglio 1956, Cellino compie oggi 63 anni. E’ principalmente un imprenditore agricolo: gestisce diverse aziende in Sardegna. Si è avvicinato al mondo del calcio all’inizio degli anni ’90. Nel 1992 ha acquistato il Cagliari ...