Cosa vogliono le donne dagli ospedali in cui sono curate?

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2019) L’Ospedale di Mestre, con il suo Dipartimento Materno-Infantile, si propone come uno dei luoghi chiave del dibattito scientifico sui tumori ginecologici: è proprio all’Angelo che si svolge venerdì 20 settembre – mentre si celebra in tutto il mondo la Prima Giornata Mondiale dei Tumori Ginecologici – l’evento “lein cui?”, realizzato dall’Ulss 3 Serenissima e dalla onlus ACTO, Alleanza Contro il Tumore Ovarico. In Italia i 5 tumori ginecologici – il tumore dell’utero, dell’ovaio, della vulva, della vagina e della cervice uterina – colpiscono ogni anno 17.400. E la Giornata Mondiale è stata voluta per sensibilizzare su queste neoplasie che più profondamente feriscono la femminilità e per le quali il livello di conoscenza tra leè ancora piuttosto basso: “quasi 230.000 lemalate – spiega il Direttore del Dipartimento ...

