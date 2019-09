Ballando con le Stelle | Milly Carlucci | “Sto affrontando difficoltà”

Fonte : lanostratv

(Di venerdì 20 settembre 2019)con lein difficoltà per The Masked Singer Come è noto da quando sono stati presentati i palinsesti Rai per la nuova stagione tv,condurrà The Masked Singer su Rai1. Ancora ignota la data precisa di messa in onda ma si parla di gennaio 2020 e la collocazione dovrebbe vedere lo show occupare lo spazio della prima serata di venerdì. In una intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, la conduttrice dicon leha dichiarato che lei e la sua squadra stannonon pochi problemi, sia a trovare uno studio adatto che a mantenere la segretezza sull’identità dei futuri concorrenti: “Non è facile, stodiverse difficoltà”. Un’operazione, dunque, che chiamare complicata è dire poco: “Serve un luogo che non sia alla portata di curiosi e paparazzi”. Insomma, The Masked Singer, ...

frigeriorosella : Ecco ci siamo hanno già cominciato a sparlare per un video che gira di Can al Lucca mentre balla con una ragazza e… - Patrizi81343276 : Renzi, a me non frega niente del suo nuovo partito, farà cadere il governo? Alle prossime elezioni sparirà, finalme… - fedeli_paolo : RT @CorradinoMineo: Stabile nella sua instabilità, in equilibrio pur ballando in Parlamento. È il Conte 2, che ricuce con Macron, coi sinda… -