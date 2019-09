Annuncio Shock di Emma Marrone | “Mi devo Fermare!”

Fonte : gossipnews.tv

(Di venerdì 20 settembre 2019) La cantantesta avendo uno straordinario successo con il suo nuovo singolo “Io sono bella” tuttavia sui social la bella salentina ha annunciato di doversi fermare e prendersi una pausa. Ecco negli dettagli il motivo della sua decisione. Da quandoha vinto Amici nel 2010 non si è più fermata. La cantante salentina è stata in gara per ben due volte al Festival di Sanremo e uno lo ha vinto, ha partecipato all’ Eurovision Song Contest, ha vinto numerosi premi ed ha avuto vari riconoscimenti. Adesso, dopo un periodo un po sottotono,è ritornata alla ribalta grazie ad una canzone scritta apposta per lei da Vasco Rossi “Io sono bella”, singolo che in pochissimo tempo è schizzato in cime alle classifiche diventando una hit. Proprio adesso, tuttavia, la cantante ha annunciato di doversi fermare e prendersi una pausa. A dichiarare lo ...

infoitcultura : Emma, l’annuncio shock: 'Ho un problema di salute, mi fermo' - Zerounotvmusic : Emma Marrone, annuncio shock: “Mi devo fermare per un problema di salute” - Notiziedi_it : Emma, l’annuncio shock: “Ho un problema di salute, mi fermo” -