Un nuovo omaggio a The Big Bang Theory in Young Sheldon 3? La risposta di Steven Molaro

(Di giovedì 19 settembre 2019) Il finale di2 ha toccato il cuore dei fan con una sequenza che ha mostrato le versioni bambine dei protagonisti di The Big. Dopo i diversi crossover e riferimenti alla serie madre, la terza stagione dello spinoff conterrà un altro episodio tributo? In una recente intervista con TVLine, lo showrunner di, Steve, ha annunciato una triste notizia per i fan che sognano un'altra reunion: con molta probabilità non rivedremo i personaggi di The Big, almeno non nell'immediato futuro. Al website,ha spiegato: L'obbiettivo di vedere i protagonisti di The Bigcome ragazzini era per porre l'attenzione sul finale di serie, che è andato in onda proprio quella sera. Perciò è improbabile. Ma mai dire mai. L'ultimo episodio di2 vedeva il piccoloCooper impegnato ad ascoltare l'annuncio del vincitore del ...

