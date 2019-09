Ora Renzi può indebolire Conte | dice Rutelli

Nel M5s Ora c'è chi teme il ricatto di Renzi : Matteo Renzi? Ha voluto tornare ad esser 'l'ago della bilancia'. Nel Movimento 5 Stelle, all'indomani delle nomine dei sottosegretari - che non hanno mancato, si apprende da fonti parlamentari, di alimentare qualche mal di pancia - si parla anche di quanto sta succedendo in casa Pd, nuovo alleato di governo. Il timore che al Senato, con i numeri che registra il pallottoliere, possano scattare ricatti per la maggioranza, non viene escluso da ...

Renzi - Marcucci : “Scissione è una scelta sbagliata che non va nell’interesse del Paese. Pd progetto ancOra valido” : “Io penso che il progetto originario del Pd sia ancora valido, e lo dico io che nel Pd sono uno dei pochi che viene dalla cultura laica. Ho detto al mio amico Renzi che ha fatto un errore, un errore legittimo ma un errore“. Lo ha detto il presidente dei senatori dem, Andrea Marcucci, nel corso dell’assemblea del gruppo. “Ora – ha aggiunto Marcucci – bisogna continuare ad avere una relazione costruttiva con ...

Renzi - finalmente via dal Pd! Ora un partito di amici e non più di coltelli nella schiena : Lo scorso mese lo scrissi: Matteo Renzi, è ora di lasciare il Pd. Bene, dopo aver messo in sicurezza il governo e quindi il Paese, Renzi ha finalmente fatto chiarezza sul suo futuro. Negli ultimi sette anni, nonostante il leader toscano si sia sempre messo a disposizione del partito Democratico, sia da vincitore delle primarie e sia dopo essere stato sconfitto la prima volta da Bersani, la famosa Ditta ( i compagni provenienti dal partito ...

Pensioni ultima Ora : Matteo Renzi “Quota 100 è una follia per i giovani” : Pensioni ultima ora: Matteo Renzi “Quota 100 è una follia per i giovani” Pensioni ultima ora: Matteo Renzi ha da pochi giorni annunciato la nascita di una nuova formazione politica che si chiamerà Italia Viva con la quale intende rilanciare la sua azione politica, fuoriuscendo dal Pd, e dando vita a gruppi parlamentari autonomi che comunque sosterranno l’esperienza del governo Conte bis. Pensioni ultima ora, Renzi ospite da Vespa per ...

Scissione Pd - Bersani : “Ma ancOra credete a Renzi? Non rientro nel Partito Democratico” : Pier Luigi Bersani assicura che non rientrerà nel Partito Democratico. Una replica secca alle parole di Matteo Renzi, secondo cui l'ex ministro tornerà nei dem ora che lui ha fondato Italia Viva, lasciando il Partito: "Ma voi ancora credete alle cose che dice Renzi? Questa cosa la dice da tempo, ma non è affatto vera".Continua a leggere

Renzi - Berlusconi : “Gli auguro di avere successo - Ora è governo delle quattro sinistre. Nessuno dei nostri con lui” : “Non sono uso commentare le decisioni degli altri, gli auguro di avere successo e di raggiungere risultati che si è proposto e che lo hanno spinto a questa decisione, staremo a vedere. Questo governo non è più il governo delle tre sinistre, ma delle quattro sinistre”. Lo ha detto Silvio Berlusconi al suo arrivo a Strasburgo, commentando la decisione di Matteo Renzi di lasciare il Pd L'articolo Renzi, Berlusconi: “Gli auguro di ...

Silvio Berlusconi : "Auguri a Matteo Renzi - Ora è governo di quattro sinistre" : A Matteo Renzi "auguro di avere successo e di raggiungere i risultati che si è proposto, staremo a vedere. Questo governo - ha aggiunto - non è più il governo delle tre sinistre ma delle quattro sinistre". Lo ha detto Silvio Berlusconi, oggi a Strasburgo, a Tgcom24. Matteo Renzi a Porta a Porta h

Sondaggi elettOrali - Italia Viva al 3 - 8% : il partito di Renzi vale un terzo di quello di Conte : Italia Viva, il nuovo partito di Matteo Renzi, vale il 3,8% dei voti: questo è il potenziale elettorale del nuovo movimento secondo quanto stimato da un Sondaggio dell'istituto Ixè. L'addio di Renzi al partito Democratico sembra non portare, quindi, molti consensi al senatore: il suo partito, ad oggi, vale circa un terzo di un eventuale movimento guidato da Giuseppe Conte.Continua a leggere

Pierluigi Bersani : "AncOra credete a Renzi? Non rientro nel Pd" : “Ma voi ancora credete alle cose che dice Renzi? Questa cosa la dice da tempo, ma non è affatto vera...”. Pierluigi Bersani replica con queste parole a Matteo Renzi. L’ex premier, che ieri ha fondato Italia Viva, aveva affermato: “Ora che esco io dal Pd, rientreranno Bersani, Speranza e D’Alema...”.Sul Conte bis l’ex ministro dello Sviluppo economico dice: “Questo governo lo possono far ...

Renzi è stato un male necessario della sinistra - Ora però non si torni indietro : Matteo Renzi è stato una necessità, un’astuzia della ragione (teologico-)politica, un grimaldello soteriologico. Ha infilato qualche buona battaglia, poi l’ha disconosciuta, rinnegata, ma intanto ha prodotto, come il male può aprire la strada al bene, degli effetti. Non ci dimentichiamo la parziale scomparsa di una certa classe dirigente, l’aver costretto a inseguire su temi come le generazioni al comando, un certo ...

Renzi e Italia viva - cosa succede Ora al governo : Matteo Renzi a “Porta a porta” il 17 settembre 2019 (Foto: Roberto Monaldo/LaPresse) Dall’“anno bellissimo” previsto da Giuseppe Conte versione gialloverde alla “cosa nuova, allegra e divertente” di Matteo Renzi. Che un po’, ma sono nel nome, ricorda la “gioiosa macchina da guerra” varata da Achille Occhetto e schiantatasi alle elezioni del 1994 contro Silvio Berlusconi. cosa accadrà ora al neonato governo giallorosso guidato dall’ex ...

Renzi lancia "Italia viva" e sfida Salvini in tv. Zingaretti : «Ora pensiamo al futuro» : Il nuovo partito di Matteo Renzi si chiamerà Italia viva, i gruppi in Parlamento sono pronti e lui annuncia: «Saremo più di 40, per ora 25 deputati e 15 senatori». Il...

Scissione Pd - l’ex Richetti : “Renzi doveva uscire prima e non fare accordo con M5s. Io e Calenda con lui? Ora ci divide governo - ma mai dire mai” : “La Scissione di Renzi? Ha contribuito alla creazione di questo governo, allora i problemi risalgono a prima. Quindi doveva uscire prima. Enon dare il via libera all’accordo di governo con il Movimento 5 Stelle, così come aveva sempre spiegato”. A rivendicarlo è l’altro ex Pd, il senatore Matteo Richetti (ex renziano delle origini a sua volta, ndr), da giorni uscito dal gruppo Pd al Senato dopo non aver votato la ...

Luca Ricolfi : "Quella di Matteo Renzi è solo un'operazione di potere ma può ricattare la maggiOranza" : "Il partito di Zingaretti è stato sinistrizzato proprio da Renzi, che costringendolo a fare un governo con i 5s ne ha spento ogni vocazione riformista e modernizzatrice, e resuscitato i peggiori istinti giustizialisti e assistenzialisti". Luca Ricolfi, sociologo, commenta in una intervista a Il Gior