Google Home Mini è in regalo per gli abbonati a Google One in Italia

Chiamate telefoniche con Google Home senza smartphone : Google amplia le funzionalità dei dispositivi Google Home e Nest consentendo – agli australiani – di effettuare anche Chiamate telefoniche. Entrambi i prodotti sono in vendita in Italia, e sono altoparlanti intelligenti che mettono a disposizione l’assistente vocale di Google. Dato che sono connessi alla rete Wi-Fi, già da tempo si possono usare per effettuare Chiamate, ma con la tecnica del Voice Over IP, ossia tramite ...

Fra poco potrete telefonare con i dispositivi Google Home : A partire da oggi e dall'operatore australiano Telstra, i dispositivi Google Home potranno essere associati a sei numeri di telefono per chiamare in autonomia. L'articolo Fra poco potrete telefonare con i dispositivi Google Home proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant supporta sempre più dispositivi smart home e dal prossimo mese anche un barbecue : Dal CEDIA Expo 2019 di Denver arriva la notizia dell'ampliamento dell'elenco dei dispositivi smart home supportati da Google Assistant. Ecco tutti i dettagli L'articolo Google Assistant supporta sempre più dispositivi smart home e dal prossimo mese anche un barbecue proviene da TuttoAndroid.

Nell’app Google Home per Android arriva il tasto per videochiamare casa : Il pulsante Call Home, disponibile da qualche giorno sull'app Google Home per iOS, è arrivato pure su quella Android e, se selezionato, avvia l'app Google Duo L'articolo Nell’app Google Home per Android arriva il tasto per videochiamare casa proviene da TuttoAndroid.

Nuovi brevetti di LG rivelano quattro possibili concorrenti di Google Home : Nuovi brevetti di LG rivelano un nuovo altoparlante intelligente e tre Nuovi smart display concorrenti di Google Home, in quanto tutti e quattro utilizzeranno Google Assistant. L'articolo Nuovi brevetti di LG rivelano quattro possibili concorrenti di Google Home proviene da TuttoAndroid.

Lampadine compatibili con Google Home : le migliori da comprare : Il tema della Domotica e della Casa Intelligente è sempre più acceso, e tra i dispositivi più facili da reperire ci sono le Lampadine WiFi. Ora che gli assistenti vocali sono sempre più diffusi nelle nostre case leggi di più...

Unieuro offre Google Home Mini a 29 - 90 euro fino al 15 settembre : ecco il codice sconto : Si inserisce in un periodo molto caldo per gli appassionati del mondo del pallone l'offerta di Unieuro per Google Home Mini L'articolo Unieuro offre Google Home Mini a 29,90 euro fino al 15 settembre: ecco il codice sconto proviene da TuttoAndroid.

Lampadine compatibili con Google Home : le migliori da comprare : Il tema della Domotica e della Casa Intelligente è sempre più acceso, e tra i dispositivi più facili da reperire ci sono le Lampadine WiFi. Ora che gli assistenti vocali sono sempre più diffusi nelle nostre case leggi di più...

Google Home 2.13.50 ci svela novità in arrivo e info sui dispositivi futuri : Google Home 2.13.50 è arrivata sul Google Play Store qualche ora fa apparentemente senza novità, ma analizzandone il codice si è scoperto che ci sono vari indizi su novità e dispositivi futuri marchiati Google. L'articolo Google Home 2.13.50 ci svela novità in arrivo e info sui dispositivi futuri proviene da TuttoAndroid.

Expert regala Google Home nel nuovo volantino ricco di offerte Android : Expert si prepara a lanciare il suo nuovo volantino "Expert ti regala Google Home", che sarà valido nei punti vendita aderenti dal 29 agosto al 15 settembre 2019: incluso nel prezzo di alcuni smartphone Android c'è Google Home o Google Home Mini. L'articolo Expert regala Google Home nel nuovo volantino ricco di offerte Android proviene da TuttoAndroid.

I promemoria di Google Assistant ancora più rapidi da consultare con una pagina web e un’icona sulla homescreen : Quando si ha poco tempo a disposizione possono essere fuori portata anche i numerosi passaggi banali che consentono di salvare un promemoria L'articolo I promemoria di Google Assistant ancora più rapidi da consultare con una pagina web e un’icona sulla homescreen proviene da TuttoAndroid.

Aprite l’app di Google One - potreste avere un Google Home Mini in regalo : Ultimamente gli altoparlanti Google Home Mini sono stati protagonisti di varie offerte, ma ora gli utenti di Google One possono ottenerli gratuitamente come già accaduto negli ultimi mesi. L'articolo Aprite l’app di Google One, potreste avere un Google Home Mini in regalo proviene da TuttoAndroid.

Aprite l’app di Google One - potreste avere un Google Home Mini in regalo : Ultimamente gli altoparlanti Google Home Mini sono stati protagonisti di varie offerte, ma ora gli utenti di Google One possono ottenerli gratuitamente come già accaduto negli ultimi mesi. L'articolo Aprite l’app di Google One, potreste avere un Google Home Mini in regalo proviene da TuttoAndroid.

Come aggiornare Google Home : Avete letto su Internet che Google ha rilasciato un nuovo aggiornamento per la sua gamma di smart speaker e quindi adesso vorreste installarlo anche sul vostro dispositivo. Se non sapete Come procedere, allora troverete sicuramente leggi di più...