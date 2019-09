Davide Bordoni | Bene Durigon nuovo coordinatore di Roma e provincia

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 19 settembre 2019)no di Forza Italia: “Molto positiva la nomina di Claudiodidella Lega, conoscela Capitale e siamo certi di trovare nella sua figura un valido contributo per lavorare insieme ad un Centrodestra unito e coeso che possa dare un’alternativa seria a questo governo della Raggi. Il convegno di ieri organizzato dalla Camera di Commercio dialla presenza presidente della Repubblica Mattarella ha sottolineato, semmai ce ne fosse stato bisogno, il ruolo strategico della capitale per il Paese. Pronti a lavorare insieme per la nostra città.” Cosìno di Forza Italia e capogruppo in Assemblea Capitolina L'articolodiproviene daDailyNews.

