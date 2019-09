Chrome non è più la WebView su Android 10 | che continua però ad usarlo

Fonte : tuttoandroid

(Di giovedì 19 settembre 2019)10 stravolge la gestione della, abbandonandoin favore di Tri: scopriamo come funzionerà nel nuovo robottino verde. L'articolonon è più lasu10, cheadproviene da Tutto

AndroidNewss : #news Sapevate che con #Android 10 Chrome non è più l’app predefinita per visualizzare… - Kitkot3 : @Comunardo Nota: per chi, usando google Chrome, non vedesse il grafico di Vitor Constancio, lo pubblico in formato… - Arytoneri : @Alitalia No. Non andava nè da browser chrome nè da app. L'ho fatto fare a mio fratello tramite app e con la sua ca… -