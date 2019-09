Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2019) È stato l’imponente cedro nel chiostro del Rettorato dell’Università di Perugia a ospitare, martedì 17 settembre, alle 21, Two forand, il nuovo progetto die Daniele Di Bonaventura, in anteprima assoluta per la Sagra Musicale Umbra 2019. I due musicisti si sono esibiti “in alta quota”, seduti sui rami del grande. Tromba, flicorno e bandoneon accompagnati per l’occasione – da terra – dall’da Camera di Perugia, già da tempo al fianco di due tra i più importanti protagonisti del jazz contemporaneo. Un concerto – promosso con il patrocinio e la collaborazione di Alberi Maestri aps, associazione per la tutela degli alberi – che nasce dall’incontro tra uomo e natura e rimette il suono in dialogo col respiro del vento e il fruscio delle foglie, per uno degli appuntamenti più attesi della 74^ Sagra ...

acmilan : ? 79' Two subs for Verona / Due cambi per il Verona ?? Di Carmine ?? Zaccagni ?? Tutino ?? Rrahmani #VeronaMilan 0-1 #ForzaMilan - MatteoMarchini5 : Two for tree orchestra, Paolo Fresu suona abbarbicato sul ramo di un albero. La nuova frontiera della performance m… - Cascavel47 : Two for tree orchestra, Paolo Fresu suona abbarbicato sul ramo di un albero. La nuova frontiera della performance m… -