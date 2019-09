Tinder lancia una serie interattiva sulla sua app

Fonte : wired

(Di mercoledì 18 settembre 2019) (foto: Getty Images) Swipe right e swipe left, i due movimenti cioè che si fanno spostando a destra o sinistra l’immagine sullo schermo del proprio smartphone, sono diventati l’emblema della popolare app di dating. Finora utilizzati per accettare o rifiutare il contatto con un altro utente, d’ora in poi assumeranno anche un’altra funzione. In queste ore, infatti, sono iniziate a circolare informazioni su un nuovo progetto che la stessaaveva tenuto segreto negli ultimi mesi: la app ha realizzato una webche sarà diffusa propriopropria piattaforma. Lasarà diffusa nelle prossime settimane e sarà ambientata in uno scenario apocalittico partendo dalla domanda: “Con chi vorresti passare la tua ultima notte?“. I sei episodi saranno caricati direttamente sue saranno proprio gli utenti della app a decidere ...

