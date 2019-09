Orrore in Messico | decine di cadaveri fatti a pezzi e messi nei sacchi dei rifiuti

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 18 settembre 2019) La fossa comune condiè stata rinvenuta nei dintorni di Guadalajara, nello stato di Jalisco, uno dei territori più colpiti dalle brutalità del bade di narcos che operano nel Paese americano. Per ora son stati rinvenuti 29 corpi ma gli esperti continuano a esaminarei resti e il numero porrebbe salire.

infoitestero : Orrore in Messico, trovati in un pozzo 44 cadaveri smembrati - notizieoggi_com : Orrore in Messico, almeno 44 cadaveri smembrati in un pozzo- - LaTiger1 : RT @CdT_Online: Orrore in Messico, trovati 44 cadaveri smembrati in un pozzo -