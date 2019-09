Incidente a Venezia | muore Fabio Buzzi | pluricampione di motonautica

Chi era Fabio Buzzi - il pilota e campione di motonautica morto nell’Incidente a Venezia : Fabio Buzzi, classe 1943 e leggenda di motoscafo, è una delle tre vittime dell'incidente verificatosi nel lido di Venezia: stava tentando di battere il primato di velocità off-shore da Montecarlo e Venezia, una navigazione ininterrotta di 22 ore, con una sola sosta per il rifornimento a Roccella Jonica, quando lo scafo offshore su cui si trovava si è schiantato contro la diga di San Nicoletto.Continua a leggere

Venezia - è morto il campione di motonautica Fabio Buzzi in un Incidente vicino al Lido : Una terribile tragedia si è verificata ieri sera intorno alle ore 21:00 nei pressi del Lido di Venezia, dove un'imbarcazione offshore, che stava effettuando una gara sportiva, si è schiantata contro la diga della lunata. A bordo c'erano quattro persone, tra cui il campione di motonautica Fabio Buzzi. Per lo stesso e per altre due persone, purtroppo, non c'è stato nulla da fare, in quanto sarebbero decedute a causa delle gravi ferite riportate ...

Venezia : A4 chiusa a San Stino di Livenza per Incidente : Venezia, 12 set. (AdnKronos) - incidente in A4 fra un’autovettura e un autocarro: ferito il conducente del veicolo leggero. Il sinistro è accaduto verso le 14 di oggi, fra San Stino di Livenza e Portogruaro in direzione Trieste dove il traffico è attualmente bloccato. Chiuso lo svincolo in entrata a

Venezia : Incidente a bordo peschereccio - marittimo soccorso da Guardia Costiera : Venezia, 10 set. (AdnKronos) - La segnalazione è arrivata nel cuore della notte di oggi 10 Settembre alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Venezia: il Motopeschereccio “Vichingo”, a 25 miglia dalla costa di Chioggia, richiedeva assistenza medica per l’incidente che ha visto coinvolto un

Venezia - gondoliere provoca Incidente in laguna e scappa/ 2 turiste ferite - una grave : gondoliere provoca incidente a Venezia in laguna e scappa: due turiste canadesi ferite. Il 30enne si è ripresentato in ospedale, denunciato.

Incidente a Venezia - ferite due turiste. E il gondoliere scappa : Giorgia Baroncini L'uomo è andato a sbattere con la sua barca contro una briccola. Dopo aver portato le turiste canadesi all'ospedale, è fuggito Stavano navigando a velocità elevata quando sono andati a sbattere contro una briccola. Ora una giovane turista canadese è ricoverata con un'emorragia cerebrale e con diverse fratture, la sorella ha invece un braccio rotto. Alla guida della barca c'era un gondoliere Veneziano che si è rotto ...

Chiara Ferragni - Incidente hot a Venezia 76 : Clan Ferragnez al gran completo al Festival di Venezia, l’unico grande assente, per questioni di età e orari, è il piccolo Leone. Tutti gli altri sono accorsi alla corte di Chiara Ferragni, per la presentazione del docu-film sulla sua vita, Chiara Ferragni Unposted, diretto da Elisa Amoruso. Tralasciando le critiche sulla pellicola in sé, che non ha proprio fatto il pieno di consensi, Chiara & co. sono stati gli indiscutibili protagonisti ...

Chiara Ferragni “Incidente bollente” con l’abito al Festival di Venezia : Festival di Venezia, Chiara Ferragni con abito molto scollato: si intravede il seno sul red carpet Chiara Ferragni è stata tra le protagoniste indiscusse del Festival di Venezia 2019. Non solo perché ha presentato il suo documentario “Chiara Ferragni – Unposted“ (stroncato dalla critica, ma attesissimo dai suoi follower) ma anche per l’outfit esibito assieme […] L'articolo Chiara Ferragni “incidente ...

Chiara Ferragni incanta Venezia. Poi l’Incidente ‘hot’ : E il gran giorno di Chiara Ferragni è arrivato. L’influencer ha presentato alla Mostra del Cinema di Venezia il documentario a lei dedicato. ‘Chiara Ferragni Unposted’, questo il titolo del film sulla vita della fashion blogger italiana più famosa nel mondo e diretto dalla regista Elisa Amoruso, sarà presto al cinema ma per soli tre giorni (il 17, 18 e 19 settembre) e in alcune sale. Ma già l’arrivo della Ferragni al Lido ha scatenato la ...