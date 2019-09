Il controller Xbox One Fortnite Special Edition è ora disponibile

In arrivo il supporto alla mappatura dei tasti di Xbox Elite controller (Serie 1) via USB su Android : Un recente commit in AOSP Gerrit aggiunge un file di layout chiave per il Controller Xbox Elite modello 1698. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo In arrivo il supporto alla mappatura dei tasti di Xbox Elite Controller (Serie 1) via USB su Android proviene da TuttoAndroid.

Un brevetto di Microsoft rivela dei controller che trasformerebbero gli smartphone in una Xbox portatile : Un brevetto di Microsoft depositato il mese scorso ha rivelato piani per dei controller che trasformeranno gli smartphone in console Xbox portatili, la prima incursione del sistema in giochi mobile.Il brevetto è stato depositato il 9 luglio e sebbene non vi sia alcuna menzione specifica di Xbox nell'applicazione, un paio di disegni presentano pulsanti e simboli fin troppo familiari.Il brevetto presenta dispositivi che forniranno controlli input ...

I migliori controller Xbox One – Agosto 2019 – Classifica : Se state cercando un nuovo controller Xbox One, siete capitati nel posto giusto, perchè oggi vogliamo elencarvi quelli che secondo noi sono i migliori controller Xbox One disponibili su AMAZON, sia ufficiali che compatibili. Come acquistare un controller Xbox One Prima di acquistare un nuovo Xbox One controller, bisogna tener presente di alcune caratteristiche al fine di scegliere il giusto controller. Tipologia: Esistono ...

Come collegare controller PlayStation e Xbox a iPhone o iPad : Già da qualche anno ormai, Apple ha deciso di mettere a disposizione di alcuni produttori tutte le informazioni necessarie per sviluppare controller di gioco MFi (Made For iPhone). La certificazione di cui abbiamo appena parlato, leggi di più...

Gears 5 : svelato il controller a tema per Xbox One? : Un leak potrebbe aver svelato in anticipo il controller per Xbox One ufficiale a tema Gears 5, che presumibilmente accompagnerà il lancio del nuovo titolo The Coalition nei negozi a settembre.Le prime immagini del prodotto sono state condivise dall'utente Idle Sloth su Twitter e mostrano un controller di colore grigio, caratterizzato da uno stile peculiare, con la parte frontale del controller formata da delle placche di metallo e ...